تعرف علي أضرار فيتامينات علاج المفاصل

تحتوي فيتامينات علاج مشاكل المفاصل التي توصفللمريض على مادتي كلوجوزامين وشوندرويتن، وبحسب عيادة “مايو كلينيك” تتوفر أدلة على إمكانية تناول مكملات الجلوكوزامين بأمان لمدة تتراوح بين 30 و90 يوماً متصلة، بينما تصل فترة الأمان لمادة شوندرويتين 3 سنوات. لكن يترتب على ذلك آثار جانبية بعضها ليس هيناً، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

أضرار فيتامينات علاج المفاصل

قد يتأثر الجهاز الهضمي بعدة طرق مختلفة، فيحدث إسهال أو إمساك أو قيء، وكذلك فقدان للشهية.

تحدث زيادة مؤقتة في ضربات القلب، ومعدل ضغط الدم، وقد يشعر البعض بضيق في التنفس.

توجد أدلة على تدهور حالة مقاومة للأنسولين عند تناول هذه المكملات الغذائية، لذلك يُنصح مرضى السكري بمراجعة الطبيب قبل تناولها.

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من الآثار الجانبية النادرة لتناول هذه المكملات سقوط الشعر، وتورّم الكلى، وزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

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