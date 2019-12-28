تعرف علي أهم أسباب حساسية الجلد

تعد حساسية الجلد من الأمراض التي يصاب بها الكثير من الأشخاص وتشعر وقتها بشيء غير مريح للغاية ويصبح لديك شعور بالهرش، وتنتج عن هذه الحساسية جفاف الجلد، ويجد كثير من الأشخاص أن الجلد بدأ يظهر عليه بعض الجروح والالتهابات ذات اللون الأحمر، ومن الممكن أن يكون أحد اسباب حساسية الجلد هو ظهور بثور بسيطة أو كثيرة وفقاً لطبيعة الجلد.

اسباب حساسية الجلد

يوجد الكثير من الأسباب التي يكون لها دور رئيسي في الإصابة بحساسية الجلد ومن بين أهم اسباب حساسية الجلد الأكثر شيوعاً حتى الآن ما يلي ذكره :-

العطور والروائح التي تكون مصنعة وهي أهم أسباب الحساسية المفاجئة وذلك في السنوات الأخيرة بشكل قوي، وتعد المواد المتواجدة في العطور أحد أسباب الإصابة بمرض الحساسية والالتهابات واحمرار الجلد وذلك مثل الشامبو والمعطرات الموجودة في الثياب فهو يكون مثير للحساسية.

المعدن النيكل الذي يتواجد في المجوهرات أحد أسباب الحساسية في الجلد ويدخل في صناعة الكثير من قطع المجوهرات خاصة التي تكون

موجودة في ثقوب الجسم مثل حلق الأذن والسرة.

وجود مادة اللاتيكس التي تتواجد في القفازات المطاطية والتي تكون عبارة عن مادة تشبه الحليب ويدخل في صناعة الكثير من المنتجات فهي ضارة للغاية بشكل قوي.

مستحضرات التجميل أحد مسببات الحساسية وواقي الشمس الذي يؤثر على البشرة بشكل قوي ومن الممكن أن تظهر الحساسية تيدة تلامس الجلد مع مستحضرات التجميل التي تكون سيئة في التصنيع، والمواد الموجودة في بعض مواد الطلاء للأظافر تسبب الحساسية بشكل قوي.

صبغات الشعر والحناء السوداء تؤدي إلى التهاب الجلد نتيجة وجود رد فعل تحسسي تجاه المادة المتواجدة في بعض صبغات الشعر.

الكريمات والمراهم تصنف ضمن المواد التي تسبب التهاب شديد في الجلد والجروح المفتوحة ولكن لا ينطبق الأمر على المصابين بالحساسية التي تكون تجاه النيوميسين ولتي تكون موجودة في منتجات المراهم المسكنة للألم وقطران العين والقطرة التي يتم وضعها في الأذن.

ماهي حساسية الجلد

تعد حساسية الجلد من أحد أمراض الجلد، ومن أهم العلامات التي تدل على الإصابة بها الحكة والاحمرار والطفح الجلدي والمزيد من الأعراض الجلدية المختلفة مثال الإصابة بالإكزيما، ولا يمكن أن تتعرف على أسباب الإصابة بالحساسية، ولذلك عند الشعور بهذه العلامات كل ما عليك الذهاب للطبيب فوراً لمعرفة الأدوية التي يمكنك استخدامها.

ويجد الكثير من الأشخاص الراحة في توفير أشكال الرعاية من خلال الترطيب اليومي باستخدام بعض المنظفات اللطيفة والاستحمام بالماء الفاتر، ويتطلب العلاج طويل الأمد تحديد السبب الأساسي لحكة الجلد، ويوجد بعض العلاجات التي تكون شائعة بشكل قوي لعلاج الحساسية في الجلد.

أعراض الإصابة بحساسية الجلد

يوجد الكثير من الأعراض التي تظهر عليك عند الإصابة بالحساسية من بينهم:

الإصابة بحكة في الجلد في الكثير من المناطق مثل الذراع والساق أو من الممكن أن تكون الإصابة بالجسم.

حدوث حكة جلدية شديدة في بعض الأوقات وتنتج عنها احمرار وبقع وبذور وجفاف وتشقق الجلد.

التعرض للخدوش أو الإصابة الشديدة وبذلك يكون الحكم بشكل قوي.

وجود حكة حادة تمنعك من النوم.

فقدان الوزن بطريق شديدة ولذلك يجب أن تزور الطبيب المختص.

حدوث بعض التغيرات في التبرز وتكرار التبول والإصابة الاحمرار بالجلد.

الإصابة بالأمراض الجلدية المختلفة مثل الإكزيما والصدفية والكثير من الأمراض الأخرى.

علاج حساسية الجلد

من الصعب أن يعرف الجميع العلاج الصحيح لحساسية الجلد ويمكن علاجها من خلال هذه الطرق:

في البداية يجب أن تتجنب لمس المواد المثيرة للحساسية ومحاولة تهدئة الطفح الجلدي إذا ظهر في الجسم وتجفيف الجسم بلطف شديد وترطيبه بشكل قوي.

تهدئة الجلد في حالة إن كان ملتهب من خلال استخدام عجينة من مسحوق الشوفان والماء الفاتر ومحاولة الانتباه لاستخدام الطريقة التي تكون مناسبة لك.

يوجد بعض أنواع الكريم الذي يكون متاح من غير الذهاب للطبيب مثل “الهيدروكورتيزون لوشن كلامين للحساسية”.

محاولة ارتداء الملابس التي تكون واسعة من أجل تهيج المنطقة التي تكون مصابة.

ارتداء أنواع الملابس القطنية من أجل محاولة تخفيف الأعراض وترطيب هذه المناطق بالماء مع الملابس المريحة.

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البعد عن استخدام الصابون واستخدام بدائله دائماً من أجل تنظيف الجسم ويجب أن يكون خالي من المواد الكيميائية.

يجب أن تبتعد تماماً عن استخدام منتجات التجميل التي يوجد بها أحماض.

طرق طبيعية أخرى لعلاج الحساسية

استبدال مزيل العرق باستخدام غيره من النوع الطبيعي الذي لا يتسبب في تهيج الجلد مثل صودا الخبز وهو أحد أهم العلاجات الطبيعية التي تعالج الحساسية.

الابتعاد عن استخدام الصابون المضاد للبكتريا لعدم الإصابة بالبكتريا.

استخدام جميع أنواع المناشف القطنية التي تكون ناعمة بلطف على الجلد والبشرة المتعرضة للحساسية.

استعمال جميع المستحضرات الخاصة بالترطيب لعلاج الحساسية الخاصة بالجلد ومنع الجفاف وتهيجه.

يفضل أن تقوم باختيار الكريمات التي تكون للبشرة الحساسة خصوصا التي تكون للوجه.

اختبار المنتجات الجديدة على مساحة صغيرة كتجربة على الجلد والانتظار لمدة أسبوع لمعرفة ما إذا كان مناسب للجلد أم لا.

في كل مرة تستخدم فيها مستحضر يجب أن يكون جديد حتى لا يحدث أي شيء فاسد في الجلد.

العلاج بالأدوية مثل استخدام الهيستامين والستيروئيدات التي تهدف لعلاج الأعراض التي تظهر على الجسم بشكل قوي وليس للحساسية فقط.

محاولة تحفيز الجهاز المناعي وتحسين الحالة الصحية العامة للمريض بدون استخدام المواد الكيميائية التي تضر بالجسم بشكل قوي.

العلاج باستخدام الأعشاب الطبيعية التي تكون مفيدة لصحة الإنسان والجسم بشكل قوي مع تناول المكملات الغذائية المختلفة.

علاج الحساسية لدى الأطفال

يصاب الكثير من الأطفال بالحساسية الشديدة التي يصعب على الامهات علاجها، ويجب علينا جميعا الحفاظ على صحة الأطفال ويمكنك علاج الحساسية للأطفال من خلال:

في البداية يجب الابتعاد عن السبب الرئيسي الذي يسبب الحساسية لجسم الطفل والابتعاد عن الأشياء التي تسبب إثارة الجلد.

محاولة ترطيب الجلد للطفل باستمرار والحرص على تجنب الجفاف الذي يصيب الجلد للأطفال بشكل مستمر ودهنه بالفازلين دائما.

لا يجب أن تزيد الأمهات من قطع الملابس عن الحد الطبيعي وخصوصا في وقت الصيف حتى لا يتعرق وتزيد الحساسية.

الحرص دائماً على شراء الملابس القطنية التي تكون صحية للأطفال ومحاولة البعد عن الملابس المصنوعة من النايلون والصوف.

لا تضع رأس الطفل على وسادة تكون مصنوعة من النايلون ومحاولة شطف ملابس الطفل بعيداً عن استخدام المواد الكيميائية.

لا تضعي لطفلك العطور التي تسبب الحساسية له، وتهيج بشرته بشكل قوي.

يجب أن تخلصي طفلك منذ الصغر من القلق النفسي وإمداد الطفل بالعاطفة دائماً.

يقوم الطبيب بإعطاء الطفل الأدوية والمراهم التي تخلصك من الحساسية والتلطيف من الحكة الجلدية الشديدة.

وهذه الطرق المختلفة التي تم ذكرها في السطور السابقة في علاج الحساسية تساعدك للتخلص من الألم الشديد والاحمرار الذي يصيب الجلد سواء للكبار أو الاطفال في الأعمار المختلفة، ولكن الأفضل أن تقوم بزيارة الطبيب باستمرار لمعرفة السبب الحقيقي والعلاج القوي لهذه الإصابات.

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