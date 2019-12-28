دراسة تؤكد أن الأعشاب علاج للسكري

اذا كنت تعاني من مرض السكري وتبحث عن افضل الطرق الصحية والعلاجية فتابعنا حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة والجمال من خلال مقال يشمل علاج السكري بالأعشاب.

نصائح غذائية لمرضى السكري

الكربوهيدرات

يتم تقسيم الكربوهيدرات وصولا إلى نسبة السكر الملائمة في الجسم ، مما يسبب ارتفاع السكر في الدم . في حين توفير الطاقة والعناصر الغذائية الهامة . حجم الكربوهيدرات هو المفتاح الهام لتخفيض نسبة السكر في الدم مع تقليل خطر مرض السكري . توجد الكربوهيدرات في الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة والفاصوليا والفاكهة والحليب واللبن وبعض التوابل ، سكر المائدة والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة . بعض الخضروات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، مثل البطاطس والقرع والبازلاء والجزر الأبيض والذرة ، ولكنها تحتوي على كمية ضئيلة من الكربوهيدرات .

الكربوهيدرات المكررة

تجنب الكربوهيدرات المكررة هي مفيدة للوقاية من مرض السكري . كما يجب الحد من الحبوب المكررة ، مثل الخبز الأبيض ، والأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة ، مثل الحلويات والمشروبات السكرية كأمر بالغ الأهمية لأنها تحتوي على الكربوهيدرات سهلة الهضم التي تزيد من خطر لمرض السكري . المشروبات السكرية ، مثل الصودا والعصير ، ينبغي دائما تجنبها لأنها تحتوي على كميات مركزة من السكر بسرعة أن ارتفاع نسبة السكر في الدم .

الألياف

تقترح عيادات مايو كلينيك أن الألياف الغذائية تقلل من خطر مرض السكري نوع 2 . الأطعمة التي تحتوي على الألياف تشمل على الحبوب الكاملة والبقول والفواكه والخضار . يمكن تناول الحبوب الكاملة مثل البرغل والشعير الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، بدلا من الأرز الأبيض أو الخبز الأبيض .

نسبة السكر في الدم

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو مقياس جيد للعناصر الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات والتي تزيد من مستويات السكر في الدم . الدهون والألياف تميل إلى خفض مؤشر GI . تشمل الأطعمة الغنية GI في الخبز الأبيض ، الخبز ، رقائق الذرة ، والمعكرونة والأرز ، والحبوب الأرز الأبيض القصير ، القرع ، البطاطس اللون الخمري ، المعجنات والبطيخ والأناناس . وتشمل الأطعمة GI المنخفضة في الفول والبقوليات ، والخضار منخفض الكربوهيدرات ، ومعظم الفواكه ، والحبوب الكاملة .

فقدان الوزن والنشاط البدني

يجب تغيير نمط الحياة في تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، وتعمل على زيادة تناول الألياف لتعزيز الشبع وزيادة النشاط البدني إلى مائة وخمسين دقيقة كل أسبوع ، والتي يمكن أن تعزز من فقدان الوزن وتقليل خطر مرض السكري .

علاج السكر بالأعشاب

الجرجير

إنّ تناول حزمة جرجير واحدة خلال الثلاث وجبات بالتساوي بحيث يتم تناولها على مدار اليوم مع الوجبات يخفض قليلاً من كمية السكر الموجودة في دم مرضى السكر حيث انه يقوم بجزء محدود من مهمة الانسولين في الدم

الحلبة

تحوى بذور الحلبة زيتاً ثابتاً ويخلط مع اي مشروب ويعطي للمرضعات لزيادة افراز اللبن ودهاناً بالزيت على الجلد يزيل تجاعيد الوجه وعمل ضماد بمهروس البذور يشفي التهابات الجلد والخراريج, وشرب مغلى البذور ملين وفاتح للشهية ويشفى ضيق النفس والحكة والربو والتهاب الزائدةالدودية وقابض للاسهال ويمنع شيب الرأس واكل الاوراق المغلية مقوي عام ويستعمل مغلى مسحوق الحلبة والذي يعمل بطريقة الشاي بواقع معلقة صغيرة مملوءة بمسحوق العشبة ثم يصب عليها في كوب زجاجي الماء المغلي فوراً فانه يساعد على اندمال جروح وخراجات مرضى السكر بصورة فعالة، ويكون ذلك بمعدل كوب بعد الافطار مباشرة وآخر بعد العشاء مباشرة، لأن الحلبة نبات ملين للأمعاء الدقيقة وأنّ الإفراط في استخدامه يؤدّي إلى الإسهال.

الفاصولياء البيضاء

تناول فاصوليا بيضاء مجففة مطبوخة يعين كثيراً في علاج مرض البول السكّري وخفض نسبة السكر العالية في دم المريض، وذلك إلى جانب العلاجات الطبية الأخرى فالفاصوليا مقوية ومغذية بشرط أن تطهى بزيت الذرة حيث إنّه خالٍ تماماً من الكولسترول

نباتات أخرى

يؤكل الخيار مع قشرته بمعدّل ربع إلى نصف كيلو جرام كبير يومياً ويستبعد الخيار صغير الحجم.

إن تناول الترمس الجاهز للأكل أو المطحون وهو جاف مع الكركم بنسبة 1:1 على أن يؤخذ ملعقة شوربة على كوب ماء عادي كبير قبل الافطار يومياً يقلل من نسبة السكر في البول وفي الدم ويقوي الكبد ويقاوم الأورام السرطانية في مراحلها المبدئية ويقاوم التهاب الكبدي الوبائي ويقوّي الطحال والبنكرياس والقناة الهضمية بصفة عامة.

إنّ تناول بصلة متوسطة الحجم يومياً في الصبح خصوصاً مع طعام الإفطار يخفض من كمية السكر في دم مريض السكر وتكرّر تلك العملية أيضاً مع العشاء، والبصل يؤدي نفس مفعول الإنسولين علاوة على أن البصل فاتح لشهوة الطعام ومن مقويات ومنشطات الجسم المعروفة، ويلاحظ أنّ البصل يقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش وبالتالي يقلّل من شرب السوائل وبالتالي من عدد مرات التوجه الى دورات المياة خصوصاً أثناء الليل شتاء.

أمّا الثوم فهو يفيد في وقاية مرضى السكر من مضاعفات المرض كضعف الذاكرة أو فقدان الحس في الأطراف لإصابة الأوعية الدموية بأضرار السكر مثل وجود الكوليسترول بتلك الأوعية فيجعلها تضيق وتسبب ارتفاعاً في ضغط الدم، ويلاحظ أنّ الثوم مضاد قوي وفعال ضد تكون الكولسترول والدهون عموماً في دم مريض السكر

العنب والفول والموز: تحوي الأوراق على جليكوسيدات وتانين ومشروب مغلى الاوراق مقو ومنشط ومدر للبول ومطهر للمسالك البولية ويساعد على علاج مرض البول السكّري.

الفول أو بذوره: كما أنّ عمل ضماد بمسحوق البذور يسكن الام الركبة، وشرب مغلى الزهور أو منقوعها يساعد في علاج مرض البول السكّري

تؤكل الثمار الناضحة من الموز كفاكهة سكّرية ونشوية مغذية، والموز مقو جنسي ومسمن ومدر للبول ويشفى التهاب المسالك البولية ويشفى السعال وفقر الدم ويوقف النزيف الداخلي وملين ويساعد على علاج مرض البول السكّري

ملخص علاج السكر بالأعشاب

مضاعفة الوجبات الغذائية من ثلاث إلى ست وجبات يومياً، ولكن مع الاهتمام بالنوع وليس بالكَم فقط. عند الجوع ينصح بتناول السلطات وخاصة السلطة مع البصل.

غلي أوراق الزيتون بالماء وتناول الناتج ثلاث مرات قبل تناول الوجبات الغذائية.

تؤخذ كمية قليلة من نبات الكير حيث يتم تقطيعها بالخلاط ويضاف إليها الماء وبعد تصفيتها يشرب كوب يومياً.

اتّباع هذا البرنامج الغذائي المفيد في علاج السكر.

ينصح بتناول شرائح التفاح مع غلي بعض ورقات الفراولة وشرب الناتج قبل الإفطار.

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تناول كوب من الماء والجزر المبشور والطماطم والبصل وخبز الشعير على الافطار.

تناول اللحم أو السمك على وجبة الغداء.

تناول اللحم المشوي ومقدار صحن من الجزر المبشور، أو صحن خضار مسلوق على العشاء.

نصائح صحية لرعاية مرضى السكري :

– الاهتمام بالصحة عند الإصابة بالسكري تعني الاهتمام طوال الحياة والالتزام بمجموعة من الأساسيات والضروريات التي يمكنها الحفاظ على سلامة الجسم ومنها :

* الالتزام بجرعات الإنسولين الموصى بها من قبل الطبيب المعالج .

* الحفاظ على مستوى السكر في الدم ليصبح طبيعيا أو الأقرب للمستوى الطبيعي .

* الحفاظ على الوزن المثالي أو محاولة الوصول إليه .

* تعلم ثقافة الغذاء الصحي المتوازن .

* المشى والنشاط الرياضي .

– الابتعاد عن التدخين : إذ من المعروف الخطر الكبير الذي يسببه التدخين في الإصابة بمضاعفات السكري الكثيرة ، والتي تكمن في النوبات القلبية ، السكتات الدماغية ، أمراض الكلى ، تلف الأعصاب .

– التحكم في ضغط الدم والكوليسترول : حيث أن ارتفاع ضغط الدم ضار للأوعية الدموية مما قد يؤدي لحدوث الجلطات ، بالإضافة لارتفاع الكوليسترول الذي يمثل خطرا مضاعف مع مرضى السكري ، مما قد يعرض المريض للسكتات القلبية والدماغية .

– فحص العيون الدوري : يجب على مريض السكري الرجوع لمريض العيون كل ستة أشهر تقريبا للوقاية من مضاعفات مرض السكري وتأثيره الخطير على شبكية العين والذي قد يصل للإصابة بالعمى وفقدان البصر ، والتي لا تقل خطورة عن مضاعفات السكري الأخرى ، مع التأكد من عدم وجود مؤشرات لتضرر أو عتامة العدسة أو المياه الزرقاء .

– تقوية جهاز المناعة : يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لمدة طويلة لضعف جهاز المناعة ، مما قد يدفع الطبيب لحماية المريض بالتطعيمات واللقاحات والتي تضم :

* لقاح الانفلونزا .

* لقاح الالتهاب الرئوي .

* لقاح التهاب الكبدي ب .

* لقاحات أخرى مثل التيتانوس .

– الحفاظ على صحة الفم والأسنان : إذ أن ارتفاع السكر في الدم يزيد من فرص الإصابة بالتهابات اللثة ، والنزف ، والإصابة بالخراريج ، لذا يجب المحافظة على نظافة الفم والأسنان بالمداومة على استعمال فرشاة الأسنان عدة مرات يوميا .

– حماية القدمين : من أشهر مضاعفات مرض السكري هي اصابات القدم السكري الخطيرة ، والتي يمكن أن تبدأ بجروح بسيطة وتنتهي بقروح والتهابات خطيرة قد تؤدي لفقدان الساق او القدم ، لذا يجب اتباع تعليمات بسيطة للحفاظ على صحة القدمين وهي :

* غسل القدمين يوميا بالماء الدافئ .

* تجفيف القدمين جيدا من الماء وخاصة أصابع القدمين وفيما بينهما لمنع تكاثر الفطريات فيها .

* استخدام مرطبات للقدمين والكاحلين .

* فحص القدمين باستمرار للتأكد من خلوها من الجروح والتورمات والاحمرار وعلاجها فورا .

– تناول الأسبرين : ينصح مريض السكري بتناول حبة يوميا من الأسبرين للحفاظ على سيولة الدم في الشرايين وعدم تخثره ، وذلك منعا من الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات وانسداد الشرايين .

– الامتناع عن شرب الكحوليات : يعمل الكحول على زيادة انخفاض السكر في الدم ، نظرا لأن الكبد يقوم بتنظيف الدم من الكحول ، وعدم قيامه بدوره في تنسظم نسبة السكر في الدم .

– النوم والراحة : يجب على مريض السكري النوم لساعات كافية للحصول على الراحة والهدوء ، حيث أن الهرمونات التي تفرز عن الشعور بالتعب تعيق عمل الإنسولين .

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