تعرف علي أهم أسباب غازات البطن

ما أسباب غازات البطن لا يوجد أحد لا يعانى من الغازات والتقلصات المرتبطة بها، وبوجه عام يكون إخراج الفرد للغازات بمعدل 12 مرة أو أكثر فى اليوم على الأقل، ويوجد البعض ممن يعانون من الغازات المفرطة وآلامها معظم الوقت على مدار اليوم، وعدم إخراج الغازات يؤدى إلى آلام فى البطن حادة ومتقطعة.مشكلة الغازات مشكلة شائعة جداً، وعادة من الطبيعي أن يخرج الرجل الغازات على شكل ريح من 14- 25 مرة خلال اليوم، أما النساء ما بين 7- 12 مرة في اليوم. وهذه الغازات تنتج في الجهاز الهضمي من قبل البكتيريا النافعة التي تكمل هضم الطعام غير المهضوم في القولون.

وبعض المشاكل الطبية قد تسبب أيضاً غازات البطن، مثل الإمساك والقولون العصبي.والخبر الجيد هنا هو أن هذه المشاكل يمكن السيطرة عليها عن طريق تنظيم النظام الغذائي الخاص بك وأسلوب الحياة.

تنتج عن غازات البطن اعراض صحية مزعجة تتسبب بالتالي:

•الام قوية وتقلصات في البطن.

•خروج غازات من البطن عن طريق التجشؤ او اصدار ريح البطن.

•انتفاخ البطن وزيادة حجمها عن الطبيعي.

أسباب غازات البطن

ابتلاع الهواء مع سرعة الآكل

الافراط في تناول الطعام

الغذاء المفتقد إلى التوازن

الأطعمة المحتوية على توابل حارقة

تناول الأطعمة الفاسدة

شرب الماء خلال تناول الطعام

المشروبات الغازية

تناول الطعام في حالة التعب أو التوتر العاطفي

تناول الأطعمة التي لم تهضم جيداً وتخلف ورائها البقايا التي تختمر مثل البصل والفول والملفوف

تناول بعض المشروبات المحتوية على الخميرة

كثرة تناول الحليب ومشتقاته

كثرة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب والخضراوات

علاج غازات البطن بالاعشاب

الينسون

شرب شاي الينسون مع تحليته بالسكر يحد من قوة الغازات. ويحضر مغلي الينسون مثل طريقة عمل الشاي تماما ولكن بشرط ان يترك ليغلي على النار لمدة 5 دقائق.

كما ان شاي الينسون يفيد في علاج المغص الناتج عن سوء الهضم.

ازهار البابونج

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شرب مستحلب ازهار البابونج يطرد غازات البطن، ويزيل الم المغص الناتج عنها، ويجهز المستحلب بنسبة نصف ملعقة كبيرة من ازهار البابونج والتي تعرف ايضا بازهار عين القط، وذلك لكل فنجان من الماء السخن لدرجة الغليان، وتركه لمدة خمس دقائق بعدها بصفى المستحلب ساخنا، ولا يشرب منه اكثر من فنجانين في اليوم مع ضرورة الامتناع عن التدخين وتناول القهوة او الشاي

ماء زهر البرتقال

ان ماء زهر البرتقال بواقع 5 نقط لكل كوب ماء شرب يزيل الغازات تماماً، ويباع ماء زهر البرتقال في زجاجات معقمة ومغلفة لدى محلات العطارة المتطورة

حبة البركة

توضع حبة البركة او الحبة السوداء المطحونة جيدا في الطعام، ويفيد ذلك في طرد الرياح والانتفاخ. وذلك نظرا لاحتواء الحبة السوداء على زيوت طيارة تفيد بشكل ملحوظ في العلاج.

ماء الحلبة

ماء الحلبة المغلي مع بذور الحلبة والناتج منها ينفع في علاج المغص العارض من الرياح ويزلق الامعاء، ويشرب هذا المغلي بتحضير شاي الحلبة مع اضافة قليل من السكر اليه، ويكون ذلك بواقع كوب بعد الفطار مباشرة، وكوب اخر بعد العشاء مباشرة وكذلك عند حدوث اعراض غازات البطن.

شاي الزعتر

ان شرب شاي الزعتر مع قليل من السكر يذهب ويحلل الرياح والمغص.

مطحون الشمر

اضافة الشمر الى الطعام المطبوخ بعد طبخه مباشرة (قبل ان يهدأ) يطرد الغازات وذلك بواقع ملعقة صغيرة من شمر مطحون جيدا وذلك فزق الطعام الطبوخ لكل حلة طعام متوسطة الحجم

الشمر

يعطى مغلي الشمر للاطفال كحقنة شرجية لتسكين المغص المعوي الناتج عن الغازات، ويعرف المغص عند الطفل (الممغوص)، وذلك باننا نرى الطفل يكمش ويرفع ركبتيه الى بطنه مع الالم المصحوب بالبكاء.

القرفة

شرب شاي القرفة يذهب المغص المعوي ، ويزيل الرياح.

كزبرة

يفيد منقوع 25-30 جراما من الكزبرة (الكسبرة) اليابسة المطحونة في ليتر ماء لعلاج عسر الهضم والانتفاخ ورياح البطن , شربا

كمون

لعلاج تشنجات البطن وطرد الغازات والرياح، توضع ملعقة كبيرة من الكمون في ليتر من الماء ، ويغلى على النار، ويؤخذ من هذا المغلي نصف فنجان قبل الاكل بنصف ساعة ، وذلك ثلاث مرات يوميا اي بمعدل جرعة واحدة قبل كل وجبة غذائية. وذلك لمدة اسبوعين متكاملين حتى يمكن ان يؤتي هذا العلاج نتيجة ممتازة.

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