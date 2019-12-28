تعرف علي كيفية التخلص من القلق والتوتر

من سلبيات العصر الحديث انتشار حالات القلق و التوتر لدرجة ارتفاع حالات الاكتئاب والرغبة بالانتحار لدى كثيرين في مختلف أنحاء العالم مع عدم اكتفاء الادوية في معالجتها. مجلة رجيم تقدم لك خطوات بسيطة تساعد في محاربة التوتر و القلق .

من بين هذه الخطوات:

– كتابة المقالات والخواطر

تتوفر في الوقت الحاضر مجموعة كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونيَّة، التي يمكن من خلالها التعبير عن الأفكار والمشاعر وتبادل الآراء مع الآخرين، ويساهم ذلك في استعادة الثِّقة بالنفس من خلال الإحساس بقيمة الإنجاز الذي يحققه الإنسان.

– ممارسة الحرف اليدويَّة

هنالك العديد من الحرف اليدويَّة المهاريَّة التي تساعد على التخلص من الملل والتوتر من خلال الاستغراق في التفاصيل لإبداع أعمال فنيَّة مميَّزة، ويمكن أن تتحول هذه الهواية إلى عمل مربح في حال تسويقه بالشكل المناسب.

– الطهي وصناعة الحلويات

الطهي فنٌّ قائم بحدِّ ذاته، ويمكن أن يشكل ملاذاً مميزاً لتجاوز حالات التوتر والإرهاق النفسي من خلال تحضير وجبات وأطباق شهيَّة يتم تقديمها لأفراد العائلة.

– إصلاح الأجهزة والأدوات التالفة

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يؤكد علماء النفس أنَّ النجاح هو أكثر ما يمكن أن يرفع من معنويات الإنسان، فتحقيق الإنجازات يبعث على الشعور بالفخر والسعادة، لذلك يمكن التغلب على الإحباط من خلال إصلاح أجهزة كهربائيَّة أو أدوات منزليةَّ كانت في حكم المنسقة لتحقيق هذا الهدف.

-التنزه في الهواء الطلق

تساعد النزهات بين الأشجار والمناظر الخلابة على استعادة التوازن النفسي ورفع معنويات الإنسان، بالإضافة لما لها من فوائد على صحة القلب والأوعية الدمويَّة وتعزيز قوة جهاز المناعة ومحاربة الأمراض، لذلك من الضروري للأشخاص الذين يشعرون بالاكتئاب الحصول على نزهة يوميَّة في الهواء الطلق.

– قراءة الكتب

تعد القراءة وسيلة مهمة للتغلب على الضغوط والأعباء اليوميَّة، بالإضافة إلى استلهام الأفكار والإبداعات وتفجير الطاقاتت الكامنة داخل الإنسان، من خلال الاطلاع على تجارب متعدِّدة والاقتداء بأصحاب المشاريع الفكريَّة والعلميَّة، الذين أسهموا في تطور العلم لتحقيق السعادة والرخاء للبشريَّة.

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