تعرف علي أهم التمارين لتقوية الأعصاب

تمارين تقوية الأعصاب من اهم التمارين التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان لإن الأعصاب هي ما تتحكم في وظائف أجسادنا، حيثُ تعمل الأعصاب على نقل الإشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى باقي أعضاء الجسم، ويتكون الجهاز العصبي المركزي من المخ، المخيخ، النخاع لمخ الشوكي، حيثُ عند تعرض أي عضو من الأعضاء لأي إصابة يتم نقل الفعل الذي حدث بمساعدة الأعصاب إلى عضو المخ، ومن هنا يقوم المخ بإرسال رد الفعل إلى العضو مباشرة، ومن هنا سنقوم بعرض بعض التمارين لتقوية الأعصاب فتابعونا.

يتعرض الكثير من الناس لحالة من عدم التوازن حين يمسكون بعض الأشياء،

فقد يحدث أن تمسك شيئًا وتجد أن يداك ترتعشان. أو يحدث أن تكون جالس لمدة طويلة،

وحين تقرر الوقوف تجد أن مفصليك لا يحتملان ولكي نعرف لماذا لابد أن نعلم مما تتكون الأعصاب،

فهي عبارة عن شعيرات دموية تتشكل في مجموعات، ومن كثرة تشابكها تشعر بأن الشعيرات متمسكة ببعضها.

ويتم نقل الأوامر بشكل منتظم من خلال هذه الشعيرات الى الجهاز العصبي والذي ينقله بدوره إلى المخ.

تمارين لتقوية الأعصاب

هناك الكثير من التمارين التي يمكن من خلاله تقوية الأعصاب، ومن اهم هذه التمارين :.

تمارين الكرة

يعتبر هذا التمرين من التمرين التي تعمل عل تقوية الأعصاب حين ينتظم عليه الشخص الذي يعاني من ضعف الأعصاب.

ويقوم هذا التمرين من خلال أن تضع كرة في يديك وان تكون في الأعلى، ثم قم بتركيز يدك اليمنى على الأرض ومن ثم يتم رفع الرجلين على أطراف أصابعك ثم قم بالتحرك من أسف لأعلى.

أو يمكنك أن تقوم بوضع الكرة في تحت راحة كفك، ثم تقوم بالارتكاز براحة يداك على الكف الأخر، وتقوم بسند قدمك مع الاستناد على أصابع قدميك، ومن ثم قم بالصعود بظهرك لأعلى ثم قم بالهبوط حتى يمكنك أن تصل إلى مستوى سطح الكرة.

تمارين شد الذراعين

يعمل هذا التمرين من خلال أن تقوم بشد ذراعين إلى أسفل بقوة مع أن تباعد ما بين رجليك ولكن في مستوى الكتف، ثم قم بفتح أصابع يديك بشدة وبقوة مع عدم التوقف.

تمرين الضغط الثابت

يمكنك الانتظام على القيام بتمرين الضغط الثابت، وهذا من خلال أن تصعد بظهرك دون أن تهبط وتظل ثابتًا هكذا لمدة حتي 100 عدة، ويفضل أن تقوم بالتمرين على كل يد على حداها.

قم بعمل تمرين القوس فهو من أسهل التمارين التي يمكنك القيام بها في أي وقت وبسهولة، حيثُ يمكنك ثني جسدك كله على شكل قوس ثم قم بالصعود والهبوط عدة مرات.

تمرين المقص.

من أسهل تمارين التي تعالج ضعف الأعصاب حيث يمكنك فرد ذراعيك بشكل مستقيم ثم قم بالضغط علي يديك بشكل مستمر، حيثُ يقوم هذا التمرين بتقوية أعصاب اليدين.

وهو تمرين الضغط العادي والذي يعتبر من التمارين المشهورة التي تعمل على شد أعصاب الذراعين واليدين،

وهذا عن طريق النوم على البطن ثم الوقوف على أطراف أصابع قدميك،ومن ثم قم بوضع يداك في محاذاة كتفيك،

وقم برفع جسمك مع البقاء على ظهرك مستقيم، قم بهذا التمرين عدة مرات وستلاحظ الفرق.

تمرين حمل الأوزان

يمكنك القيام بهذا التمرين على مرتين، أولًا قم بحمل وزن بسيط كرة تنس أو ما يشبهها، ومن ثم قم بوضع ساعدك على شيء مسطح ثم قم بوضع باطن يديك لأعلى، وقم بالقبض على باطن يداك ومن ثم إرخائها، وبعد 100 عدة قم بالتبديل بحيث يتم تغيير وضعية اليد.

تمارين تمديد الأصابع

قم بهذا التمرين من خلال وضع يدك على سطح مستويا وقم بفرد أصابعك مع الضغط بشكل بسيط، مع مراعاة عدم الضغط على مفاصل يديك، ويمكنك القيام بهذا التمرين لمدة دقيقة واحدة مع تكرار هذا التمرين لـ4 مرات يوميًا، يعمل هذا التمرين على شد الأعصاب وتقويتها والحد من الألم.

تمارين رفع الأصابع

يعمل هذا التمرين على تقوية أوتار الأصابع وتقوية أعصابها، حيث يمكنك وضع يداك على سطح مستوي ويتم رفع كل إصبع على حدا، وبعد القيام بالتمرين على ك إصبع، قم بالقيام على أصابع اليد كاملة مرة واحدة، يتم القيام بتمرين رفع الأصابع 12 مرة لكل يد على حداها.

تمرين الركوع

قم بالركوع مع حفاظك على استقامة ظهرك، وقم بوضع ذراعيك أمام صدرك، ومن ثم قم بسحب أصابع قدميك باتجاه ساقيك، حيثُ يعمل هذا التمرين تقوية أعصاب الركبة، والساق، والقدم.

تمارين مد الساق

قم بالجلوس على أحدى الكراسي، ثم قم بمد ساقيك، ومن ثم قم بثني الركبتين، وقم بوضع وسادة أسفل قدميك،

Advertisements

وبعد ذلك قم برفع ساقيك حتى تصل لمستوى جسمك، وبعد ذلك ارجع لوضعك جسمك ببطء،

ومن هنا قم بتكرار هذا التمرين 10 مرات يوميًا، حيثُ يعمل هذا التمرين على شد الأعصاب والعضلات أيضًا.

تمرين الاستلقاء

قم بالنوم على ظهرك ثم أرفع رجليك لأعلى، مع الاستمرار في هذا الوضع لبضع ثواني،

قم بتكرار هذا التمرين ثلاث مرات يوميًا وفي كل مرة أستمر في الثبات لمدة دقيقة.

هناك العديد من المشروبات والأطعمة التي تزيد من تغذية الأعصاب وتعمل على تقويتها ومن تلك المواد :.

أولًا المشروبات:

الشاي الأخضر : يعمل على تكوين غشاء يحافظ على الأعصاب ويعمل على تغليفها ويحميها من التفتت أو أن تتعرض للفجوات.

الزنجبيل : يعمل الزنجبيل على تغليف الأعصاب وحماية الأطراف والنهايات العصبية من التلف.

الاوميجا: من اكثر المقويات التي تعمل على شد الأعصاب وتقويتها ويمكن تناولها من خلال الأسماك مثل التونة أو السالمون، وموجودة أيضًا في البيض، وتتواجد أيضًا في المكملات الغذائية الموجودة.

تناول المياه بشكل مستمر بحيثُ لا تقل عن 8 أكواب بشكل يومي.

ثانيًا الأطعمة:

فاكهة الكيوي : يحتوي الكيوي على البوتاسيوم،ولهذا فهو غذاء فعال لتقوية الأعصاب.

السبانخ : تحتوي السبانخ على الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ب، وهـ، والتي تعمل على علاج تلف الأعصاب.

الموز : البوتاسيوم الموجود في الموز من اكثر الأشياء التي تعمل على علاج ضعف الأعصاب.

اللحم الحمراء : احتواء اللحمة الحمراء على الجليكوجين والذي يعد من أكثر المواد التي تعمل على تقوية الأعصاب.

الفراولة : تقوم الفراولة بتحسين الأعصاب وعلاج ضعفها، وهذا لغنها تحتوي على مادة اليود.

التمر : يعمل التمر على تكوين الأعصاب والحفاظ عليها.

أسباب ضعف الأعصاب وتلفها:

يتعرض الأشخاص الذي يعانون من مرض السكري إلى تلف الأعصاب.

يتعرض الأشخاص المصابون بتليف الكبد إلى حدوث تلف في الأعصاب.

سوء التغذية من اهم الأسباب التي تؤثر على تلف الأعصاب.

نصائح لتقوية الأعصاب

الابتعاد عن الكمبيوتر والجلوس عليه لفترات طويلة بسبب الإشعاعات التي يصدرها.

التوتر والقلق والحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على تلف الأعصاب.

هناك الكثير من الأدوية التي تؤثر على ضعف الأعصاب ولهذا من الانتباه بشكل كبيرة عند تناول هذه الأدوية مع قراءة التعليمات الداخلية ومعرفة الآثار الجانبية.

السهر لأوقات متأخرة من أكبر الأسباب التي تعمل على تلف الأعصاب وبالتالي ضعفها.

الحفاظ على ساعات نومك بحد أدنى 8 ساعات يوميًا.

قد يهمك أيضا:

لون الجدران الأزرق يساعد على تهدئة الأعصاب

تعرف على فوائد الزنجبيل للقلب والأوعية الدموية من بينها تنظيف الجسم من السموم