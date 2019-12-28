تعرف علي أهم أسباب اعتلال الأعصاب القحفية

يمكن أن تصاب الأعصاب القحفية Cranial Nerves مثلها مثل العصاب الأخرى بالاعتلال، لكن ما أسباب اعتلال الأعصاب القحفية ؟ وما هي ماهيتها ؟ الأعصاب القحفية هي مجموعة من الأعصاب التي تبلغ 12 زوج من الأعصاب التي تصدر من الدماغ، والتي تصاب بالاعتلال نتيجة لوجود مرض داخل القحف، مثل الورم الدماغي، ويحدث الاعتلال العصبي بتضرر الأعصاب المسئولة عن توصيل الإشارات الكهربية بالجسم،من الدماغ والنخاع الشوكي إلى العضلات في الأطراف لتحريكها .

ما هي أسباب اعتلال الأعصاب القحفية

هناك عدد من أسباب اعتلال الأعصاب القحفية، وهي :

تناول المشروبات الكحولية .

تلقي العلاج بالإشعاع الذي يضطر للخضوع له مرضى السرطان .

التعرض للغازات والأبخرة السامة والمعادن الثقيلة مثل : الزئبق والرصاص .

حدوث نقص في الأكسجين الذي يصل لهذه الأعصاب .

نقص في الفيتامينات لاسيما فيتامين ب12 والثيامين والريبوفلافين .

الإصابة ببعض الأمراض مثل : مرض الجدري، الزهري، الهربس، الجذام، السكري، البري بري .

الأمراض الوراثية التي تؤثر على الأعصاب .

المعاناة من قصور في الغدة الدرقية .

الإصابة بالسرطان وفقر الدم الخبيث .

أمراض المناعة الذاتية أيضا يمكن أن يترافق معها اعتلال الأعصاب القحفية، مثل التصلب اللويحي المتعدد، الذئبة الحمامية، وغيرهم .

أعراض اعتلال الأعصاب القحفية

بعد أن عرفنا أسباب اعتلال الأعصاب القحفية، لابد أنه يدور في ذهننا سؤال حول ما هي أعراض اعتلال الأعصاب القحفية، وهذه الأعراض تتمثل في :

صداع شديد وآلام في الرأس .

الغثيان واضطراب المعدة .

الشعور بالتعب والخمول والإجهاد .

التنميل .

الدوخة والترنح .

عدم وضوح الرؤية .

ألم فروة الرأس ومؤخرة الرأس .

طنين في الأذنين .

حالات من التشنج .

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ما هي الأعصاب القحفية الإثني عشر

عصب الشم المسئول عن الشم، وهو الذي يغذي الأنف .

العصب البصري الذي يتجه نحو العين .

العصب البصري الحركي وهو العصب المسئول عن العضلة الرافعة في الجفن العلوي، و 2/3 من حركات عضلات العين .

العصب الوجهي المسئول عن عضلات الوجه، وفروة الرأس، والأذن، وبعض عصبونات التذوق .

العصب السمعي المسئول عن حفظ التوازن وحاسة السمع، وهو جزأين : العصب الدهليزي الذي يحفظ التوازن والعصب الحلزوني المسئول عن السمع .

العصب البكري وهو العصب العضلة المائلة العلوية في المقلة .

العصب ثلاثي التوائم وهو عصب العضلات الماضغة للعين، الأنف، مخاط الفم، الأسنان، والجزء الأمامي في اللسان .

العصب المبعد المسئول عن عضلة العين المستقيمة .

العصب اللساني البلعومي المسئول عن التذوق والثلث الأخير في اللسان .

العصب المبهم، الذي يطلق عليه أيضا العصب الحائر، المسئول عن الحنجرة والفم الرخو، وهو يمتد للصدر والبطن .

العصب الشوكي المسئول عن العضلة المعينية المنحرفة، والعضلة القصية الخشائية .

عصب تحت اللسان وهو المسئول عن حركة اللسان .

الأنواع الأخرى من اعتلال الأعصاب

الاعتلال العصبي المحيطي

يحدث الاعتلال العصبي المحيطي عن تلف أحد الأعصاب المحيطة، وهي الأعصاب التي تقوم بإرسال الإشارات من الدماغ والحبل والشوكي لباقي الجسم، ومن أشهر الأسباب التي تؤدي لاعتلال الأعصاب المحيطة هو مرض السكري، التعرض للسموم، الإصابة بالعدوى، وغيرها، وتظهر أعراض المرض في صورة وخز وخدر في أطراف اليد والقدم، وعدم اتساق الحركة، وضعف العضلات .

الاعتلال العصبي البؤري

اعتلال العصب البؤري يرمز إلى اعتلال عصب واحد من الأعصاب أو منطقة معينة من الجسم دون غيرها، لذا سمي بالبؤري، لأنه يقع في بؤرة معينة .

اعتلال الأعصاب المستقلة

عندما يتضرر الجهاز العصبي اللاإرادي وتتضرر الأعصاب الخاصة به، يسمى هذا اعتلال الأعصاب المستقلة، وهذه الأعصاب هي المتحكمة في كلا من القلب، الدورة الدموية، الهضم، الأمعاء، المثانة، وغيرها .

اتضح مما سبق أسباب اعتلال الأعصاب القحفية وأعراضها، والأنواع الأخرى من الاعتلال العصبي، والذي يجب عند ملاحظة أي عرض منهم، الذهاب فورا للطبيب المتخصص .

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