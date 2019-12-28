تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير جرجير بالأفوكادو

المقادير 1 ½ x كوب ماء

1 x عدد أفوكادو

1 x حزمة جرجير

½ x كوب عسل نحل الطريقة: إخلطى الجرجير مع الماء في الخلاط

قشرى الأفوكادو وقطعيه وضيفيه

و بعدين ضيفى عسل النحل وإستمرى فى الخلط ثم قدميه بألف هنا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير عصير الجرجير باللبن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير أفوكادو بالكاجو

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