تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز سريع مع الأفوكادو والفيتا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 100 x جرام جبنة فيتا

3 x كوب زبادي

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة صغيرة هريسة تونسى

2 x عدد أفوكادو (مقطعة)

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة بذر كمون

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x رشة فلفل اسود مطحون

¼ x كيلو دقيق (كامل) الخطوات فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار نضع بذور الكمون ونقلب حتى تتحمص ثم ترفع.

ثم فى وعاء عميق نضع بذور الكمون الدقيق والباكينج بودر و2 كوب زبادى ونعجن بواسطة اليد جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة.

ثم تدهن العجينة من جميع الجوانب بزيت الزيتون ونغطى الوعاء وتترك جانبا.

ثم فى وعاء عميق نضع الأفوكاد والجبن الفيتا ومعلقة من زيت الزيتون ورشة من الملح والفلفل ونقلب.

فى وعاء اخر نضع كوب الزبادى المتبقى والهريسة ونقلب.

ثم نقسم العجينة لثمان كرات متساوية الحجم ثم على سطح مرشوش بالدقيق نعمل على فردها على شكل بيضاوى بسمك 3 مم.

ثم على جريل ساخنة مدهونة بزيت الزيتون نعمل على تسوية وحدات الخبز لمدة دقيقة على كل جانب .

ثم نعمل على توزيع خليط الأفوكادو والجبن وفوقه الزبادى ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بشراب الليمون طريقة إعداد وتحضير سموذي الأفوكادو بالموز

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