تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باف مع الفيتا

المقادير

6 x عدد بيضة

4 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد عجينة الباف بيستري

1 x معلقة صغيرة خميرة

1 x كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 x كوب لبن كامل الدسم

½ x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)

½ x كيلو جبنة فيتا

الطريقة:

نفرد العجينة فى صينية مدهونة بالزبد ونغطيها بورق ألومنيوم ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة .180 لمدة عشر دقائق

فى إناء على النار نضع اللبن ونقلب حتى يغلى ثم نرفعة من على النار.

ثم فى إناء نضع صفار 3 بيضات والخميرة ونخفق جيدا.

ثم نضيف خليط صفار البيض بالتدريج للبن ونخفق جيدا.

ثم نضع الخليط ثانيا على النار مع الخفق حتى يسمك الخليط ثم يرفع من على النار.

ثم نضيف الجبن وبشر الليمون والبقدونس ونقلب.

نخفق باقى البيض جيدا ونتبل بالملح والفلفل ثم يضاف بالتدريج لخليط الجبن مع الخفق المستمر.

ثم نضيف خليط الجبن فوق العجينة ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة أو لحين أن تنضج تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

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