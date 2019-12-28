القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x عدد جبنة كيري (لكريمة الحشو)

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x كوب حليب كامل الدسم (لكريمة الحشو)

1 x كوب كريمة مخفوقة (لكريمة الحشو)

1 x عدد حليب مكثف (لكريمة الحشو)

1 x معلقة كبيرة نشا (لكريمة الحشو)

½ x كوب سكر (لكريمة الحشو)

½ x كوب زبدة (سايحة)

½ x كيلو كنافة

¼ x كوب لبن بودرة (لكريمة الحشو) الطريقة: نبدأ عمل كريمة الحشو نضع الحليب واللبن البودرة والسكر و كوب الكريمة ومعلقة النشا وندوب الخليط ونرفعه علي نار هادئة لغاية ما يتماسك وبعد ما نطفي النار نضيف مكعبات الجبنة ونقلب لغاية ما تدوب.

في الكبة نضرب الكنافة و معلقتين السكر والزبدة زي التشيز كيك.

في قالب الكب كيك نضع قليل من الكنافة ونضغط عليها كويس جدا ونتاكد انها غطت الجوانب كمان.

ناخد مقدار ملعقة من كريمة الحشو ونضعها في منتصف الكنافة ونغطيها بمقدار كنافة تانية ونقفلها.

نكمل مقدار الكنافة كلها وندخلها الفرن علي درجة 200 لغاية ما لونها يحمر.

نخرج الكنافة وهي ساخنة نسقيها بالحليب المكثف مقدار ملعقة كبيرة ونستني لما تتشربه الكنافة.

نخرج الكنافة من قوالب الكب كيك علي الوجه التاني ونسقيها كمان مرة بالحليب المكثف وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالكريمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الكنافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.