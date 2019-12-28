تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشيكولاته (براونيز)

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب زبدة

3 x عدد بيضة

2 x عدد زبادي (كبير)

1 x كوب سكر

1 x كوب دقيق

1 x كيس باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب كاكاو مقادير صوص الشيكولاته 1 x كوب سكر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب زيت ذرة

1 x كوب كاكاو الطريقة: Advertisements في وعاء كبير هنضيف المقادير بالترتيب الآتي: زبدة , سكر , و بعده الدقيق , البيض , الكاكاو , الباكن بودر و الفانيليا

هنضرب كل المقادير كويس ما عدا الزبادي

نضيف الزبادي و نضرب المقادير كلها تاني ضربة خفيفة

نضيف الخليط في صينية و ندخلها الفرن من 15 لـ 20 دقيقة

هنقدم البراونيز مع صوص الشيكولاتة, بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير كيك الفانيليا بالنوتيلا وجوز الهند طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

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