شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخفض نسبة البوتاسيوم فى الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط بوتاسيوم الدم يعني أن مستوياته في الدم مرتفعة للغاية، ويحدث ارتفاع البوتاسيوم في معظم الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن، وذلك لأن الكلى مسئولة عن التخلص من البوتاسيوم الزائد والشوارد الأخرى مثل الملح. ويحتاج الجسم الأملاح المعدنية كالبوتالسيوم والصوديوم ولكن الإفراط فى مستوياتها يصاحبه مشاكل صحية خطيرة، وهناك العديد من الأسباب المرضية التى تؤدى لارتفاع نسبة البوتاسيوم فى الدم. ووفقا لتقرير لموقع healthline تشمل الأسباب الأخرى لفرط بوتاسيوم الدم ما يلى:

لمعرفة مستويات البوتاسيوم يحتاج الأمر عمل تحليل دم، ووفقا للمؤسسة الأمريكية للكلى فإن مستوى البوتاسيوم في الدم أعلى من 5 مليمول / لتر يشير إلى فرط بوتاسيوم الدم.

فرط بوتاسيوم الدم غير المعالج يمكن أن يهدد الحياة، مما يؤدى إلى عدم انتظام ضربات القلب وحتى فشل القلب، من المهم اتباع نصيحة مقدم الرعاية الصحية واتخاذ خطوات لخفض مستويات البوتاسيوم.

Advertisements

فرط بوتاسيوم الدم الحاد يتطور على مدار بضع ساعات أو يوم، إنها حالة طبية طارئة تتطلب العلاج في المستشفى، ويعتمد العلاج على سبب وشدة فرط بوتاسيوم الدم، قد يشمل ذلك إزالة البوتاسيوم من الدم بواسطة مواد ربط البوتاسيوم، مدرات البول، أو في الحالات الشديدة، غسيل الكلى.

قد يشمل العلاج أيضًا استخدام مزيج من الأنسولين في الوريد، بالإضافة إلى الجلوكوز، ألبوتيرول، وبيكربونات الصوديوم، هذا يساعد على نقل البوتاسيوم من الدم إلى باقى الخلايا.

عادةً ما ينطوي علاج فرط بوتاسيوم الدم المزمن على تغييرات في النظام الغذائي، أو تغييرات فى الدواء، أو بدء دواء مثل روابط البوتاسيوم، وتعتبر مدرات البول ورابطات البوتاسيوم نوعين شائعين من الأدوية التي يمكنها علاج فرط بوتاسيوم الدم المزمن.

وتزيد مدرات البول من تدفق الماء والصوديوم والشوارد الأخرى مثل البوتاسيوم خارج الجسم، إنها جزء شائع من علاج فرط بوتاسيوم الدم الحاد والمزمن، مدرات البول يمكن أن تقلل من التورم وخفض ضغط الدم ، لكنها يمكن أن تسبب الجفاف وغيرها من الآثار الجانبية.