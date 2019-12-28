شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شيء عن عملية زرع نخاع العظم ومخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زرع نخاع العظم هو إجراء يستخدم لعلاج أنواع معينة من السرطان وبعض الأمراض الأخرى، قبل إجراء عملية زرع النخاع العظمي ، يتم تدميرخلايا نخاع العظم لدى الشخص بالإشعاع أو العلاج الكيميائى، ثم يتم استبدال الخلايا التي تعيش عادة في نخاع العظام والمسؤولة عن صنع خلايا الدم والتى تقع في مركز العظام الإسفنجية.

ووفقا لموقع healthline الطبى هناك عدة أنواع من خلايا الدم وهى خلايا الدم البيضاء التي تعتبر مهمة في تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات، خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، الصفائح الدموية اللازمة لتخثر الدم.

يمكن أن تؤخذ الخلايا التي تحل محل خلاياك الأصلية من دمك أو نخاع العظم قبل بدء الإجراء، كما يمكن أيضًا أخذ خلايا النخاع العظمي من شخص آخر (متبرع) تعتبر خليته مطابقة جيدًا للشخص الذي يستقبل عملية الزرع (المتلقي).

التطابق الجيد يعني وجود علامات كيميائية معينة على خلايا المتبرع والمستلم تكون قريبة قدرالإمكان ، وبالتالي تقلل من احتمال أن يرفض جسمك الخلايا.

ما هو استخدامات عمليه زرع نخاع العظم

تُستخدم عمليات زرع نخاع العظام بشكل شائع لعلاج سرطان الدم والأورام اللمفاوية ومرض هودجكين والورم النخاعي المتعدد، زرع نخاع العظام مفيد بشكل خاص، لأن هذه الأمراض تؤثرمباشرة على نخاع العظام.

يمكن أيضًا استخدام عمليات زرع النخاع العظمي في علاج الأمراض غير السرطانية ، بما في ذلك فقر الدم اللاتنسجي ، وأوجه القصور الخلقية في الجهاز المناعي والثلاسيمية الكبرى.

في هذه الظروف ، هناك حاجة إلى نخاع عظم جديد وخلايا نخاع عظام جديدة لأن النخاع العظمي المصاب لا يستطيع إنتاج خلايا ضرورية قد تكون مفيدة في مكافحة المرض المراد علاجه.

زرع نخاع العظم

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إذا تم استخدام خلايا المريض الخاصة ، فيجب جمع هذه الخلايا قبل أن يبدأ العلاج الإشعاعي الرئيسي أو العلاج الكيميائي، هناك طريقتان يمكن القيام بذلك.

حصاد نخاع العظم: تؤخذ خلايا الزرع من نخاع عظم المريض، يتم الإجراء في غرفة العمليات تحت تخدير عام حتى لا يكون المريض مستيقظًا، يتم إدخال إبرة وحقنة في عظم الفخذ ويستخدم لسحب النخاع العظمي.

حصاد الخلايا الجذعية المحيطية: تؤخذ خلايا الزرع من دم المريض، يمكن إعطاء مادة تسمى عامل النمو عن طريق الحقن لعدة أيام قبل إجراء العملية لتشجيع المزيد من الخلايا الجذعية على ترك النخاع العظمي وتداوله في الدم.

في بعض الحالات ، يستخدم العلاج الكيميائي قبل سحب الخلايا لزيادة عدد الخلايا الجذعية المنتشرة. الإجراء مشابه للتبرع بالدم، سيتم وضع إبرة في كل من ذراعين المريض، سوف يتدفق الدم من ذراع واحدة عبر آلة تزيل الخلايا الجذعية ثم يتم إرجاع الدم إلى المريض من خلال الإبرة في الذراع الأخر.

يمكن إزالة الخلايا التي تم إزالتها في كلتا الحالتين لإزالة أي خلايا سرطانية، ثم تخزينها حتى عملية الزرع.

إذا تم استخدام خلايا المتبرع، فيجب العثورعلى متبرع تتطابق خلاياه مع خلايا المريض بأكبر قدر ممكن من الأفضل أن يكون المتبرع قريبًا لأن هناك فرصة أفضل لتتناسب الخلايا وبالتالي تقلل من احتمال "الرفض".

مخاطر عمليه زرع نخاع العظام

هناك العديد من المخاطر الخطيرة والآثار الجانبية لعملية زرع نخاع العظم وتشمل هذه:

نزيف حاد ومستمر، عدوى، مشاكل في الكبد، الطفح الجلدي، إسهال، العقم ، إعتام عدسة العين، تشنجات العضلات، تشنجات الساق، تنميل فى الذراعين والساقين، السرطانات الثانوية حيث يزيد إجراء زرع الأعضاء من خطر الإصابة بسرطان آخر.