اكتئاب الأطفال.. 9 علامات تحذيرية في عمر 7 سنوات

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رحاب أحمدالسبت 2019/12/28 10:48 م بتوقيت أبوظبي
الاكتئاب يمكن أن يصيب الأطفال في عمر 7 سنوات - أرشيفية
حذرت دراسة أمريكية من احتمالية إصابة الأطفال بالاكتئاب في سن مبكرة تبدأ من 7 سنوات.
ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جامعة نورث إيسترن في بوسطن أنه بعد فحص ٩٤ طفلاً في سن 7 سنوات يعانون من الاكتئاب، بين التصوير بالرنين المغناطيسي أن أدمغتهم يقل بها تدفق الدم بين الأجزاء التي تتحكم في صنع القرار والمزاج.
وكشفت الدراسة عن 9 أعراض تحذر من إصابة الأطفال بالاكتئاب نستعرضها فيما يلي.
1- مزاج سيئ لا يزول
يبدأ الطفل الذي يعاني من مشاكل الصحة العقلية في الشعور بالإحباط باستمرار ثم يعزل نفسه عن الأصدقاء والعائلة، ويشعر باستمرار بعدم السعادة.
2- الانفجارات العاطفيةتكون الانفجارات العاطفية عند الطفل أكبر بكثير من ثورة الغضب المعتادة عند خلافه مع والديه، وهذا النوع من الغضب يمنعه من أداء المهام اليومية المعتادة.
3- عدم الاهتمام بالأنشطة المفضلةيفقد الطفل الاهتمام بالأنشطة التي اعتاد الاستمتاع بها، فإذا كانت لديه هواية يتوقف فجأة عن الاهتمام بها دون أن يستبدلها بأخرى.
4- الشعور الدائم بالتعب
إذا بدا أن طفلك غير قادر على الاسترخاء أو كان أكثر خمولاً عن المعتاد، فقد يكون هذا دليلاً على أن شيئاً ما غير صحيح يمر به.
5- الشراهة عند تناول الطعامأي تغيير مفاجئ في عادات الأكل لدى طفلك قد يشير إلى وجود مشكلة في الصحة العقلية، وقد تكون لدى البعض أعراض جسدية، مثل الصداع وآلام في المعدة.
6- صعوبة النوم
الأطفال الذين يعانون من حزن مستمر ويعانون من الاكتئاب أو القلق سيجدون صعوبة في النوم، وقد لا يرغبون أيضاً في الخروج من السرير أو النوم لساعات أطول من المعتاد.
7- تدني احترام الذاتإذا تحدث ابنك عن الشعور بالذنب أو أنه لا قيمة له، فقد يكون ذلك علامة على فقده لثقته، التي قد تكون مرتبطة بمرض عقلي.
8- وجود أفكار انتحاريةإذا ساءت الأمور، فقد تلاحظ أن طفلك يبدأ في إيذاء نفسه أو قص جلده، وقد يتطور الأمر إلى أن تسيطر عليه الأفكار الانتحارية.
9- نقص التركيز
إذا لاحظ المعلمون في مدرسة طفلك أنه يجد صعوبة في التركيز في الفصل، فقد تكون هذه أيضاً علامة مهمة على الاكتئاب.
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