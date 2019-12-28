اكتئاب الأطفال.. 9 علامات تحذيرية في عمر 7 سنوات

حذرت دراسة أمريكية من احتمالية إصابة الأطفال بالاكتئاب في سن مبكرة تبدأ من 7 سنوات.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن جامعة نورث إيسترن في بوسطن أنه بعد فحص ٩٤ طفلاً في سن 7 سنوات يعانون من الاكتئاب، بين التصوير بالرنين المغناطيسي أن أدمغتهم يقل بها تدفق الدم بين الأجزاء التي تتحكم في صنع القرار والمزاج.

وكشفت الدراسة عن 9 أعراض تحذر من إصابة الأطفال بالاكتئاب نستعرضها فيما يلي.

1- مزاج سيئ لا يزول





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يبدأ الطفل الذي يعاني من مشاكل الصحة العقلية في الشعور بالإحباط باستمرار ثم يعزل نفسه عن الأصدقاء والعائلة، ويشعر باستمرار بعدم السعادة.

2- الانفجارات العاطفية

3- عدم الاهتمام بالأنشطة المفضلة

4- الشعور الدائم بالتعب

تكون الانفجارات العاطفية عند الطفل أكبر بكثير من ثورة الغضب المعتادة عند خلافه مع والديه، وهذا النوع من الغضب يمنعه من أداء المهام اليومية المعتادة.يفقد الطفل الاهتمام بالأنشطة التي اعتاد الاستمتاع بها، فإذا كانت لديه هواية يتوقف فجأة عن الاهتمام بها دون أن يستبدلها بأخرى.



إذا بدا أن طفلك غير قادر على الاسترخاء أو كان أكثر خمولاً عن المعتاد، فقد يكون هذا دليلاً على أن شيئاً ما غير صحيح يمر به.

5- الشراهة عند تناول الطعام

6- صعوبة النوم

أي تغيير مفاجئ في عادات الأكل لدى طفلك قد يشير إلى وجود مشكلة في الصحة العقلية، وقد تكون لدى البعض أعراض جسدية، مثل الصداع وآلام في المعدة.



الأطفال الذين يعانون من حزن مستمر ويعانون من الاكتئاب أو القلق سيجدون صعوبة في النوم، وقد لا يرغبون أيضاً في الخروج من السرير أو النوم لساعات أطول من المعتاد.

7- تدني احترام الذات

8- وجود أفكار انتحارية

9- نقص التركيز

إذا تحدث ابنك عن الشعور بالذنب أو أنه لا قيمة له، فقد يكون ذلك علامة على فقده لثقته، التي قد تكون مرتبطة بمرض عقلي.إذا ساءت الأمور، فقد تلاحظ أن طفلك يبدأ في إيذاء نفسه أو قص جلده، وقد يتطور الأمر إلى أن تسيطر عليه الأفكار الانتحارية.

إذا لاحظ المعلمون في مدرسة طفلك أنه يجد صعوبة في التركيز في الفصل، فقد تكون هذه أيضاً علامة مهمة على الاكتئاب.



