تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز النوتيلا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x عدد بيضة (طازجة)

2 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب شيكولاتة (نوتيلا)

1 x كيس فانيليا

½ x كوب دقيق

½ x كوب قطع شيكولاتة الطريقة: فى وعاء عميق نضع البيض مع الفانيليا ونخفقهم جيدا.

ثم نضيف النوتيلا ونخفق جيدا.

ثم نضيف الدقيق والباكينج بودر ونخفقهم جيدا ثم نضيف قطع الشيكولاتة ونخلط جيدا.

فى صينية تشيز كيك أو صينية عادية بها ورق زبد مدهون بالزيت نضع خليط البراونيز.

نضع الصينية فى فرن عند درجة حرارة 180 مدة 20 دقيقة أو لحين أن تنضج.تقدم مع أيس كريم .بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير كيكة الفانيليا بصوص الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة الشيكولاتة

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