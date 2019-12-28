القاهرة - لايف ستايل
المقادير
8 x قطعة جبنة كيرى
3 x كوب لبن كامل الدسم (دافي)
2 x كوب دقيق
2 x عدد فص ثوم
2 x معلقة كبيرة زيت زيتون
2 x عدد بيضة
2 x معلقة كبيرة
1 x كوب جبنة موزريلا
1 x كوب جبنة كريمي (يفضل بريزيدن)
1 x معلقة صغيرة كمون (أو حسب الرغبة)
1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)
1 x كوب زيت عباد شمس (دافي)
1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة سكر
1 x رشة زعتر (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة ملح
1 x عدد طماطم (مقطعة)
1 x كيلو زيتون اسود
الطريقة:
في العجان نضع الدقيق ثم الزيت اللبن +الملح + السكر , و نقوم بالعجن حتى الحصول على عجينة ناعمة متماسكة , لو مازالت العجينة طرية يمكن اضافة القليل من الدقيق لحين الحصول على القوام المطلوب
توضع العجينة في طبق و تغطى , تترك جانبا لمدة 30 دقيقة لترتاح
تقسم العجينة الى نصفين
يفرد النصف الاول جيدا و يوضع في صينية تارت متوسطة الحجم و تكون مغطاه بطبقة من الزيت و الدقيق لتجنب الاتزاق , تفرد جيدا و تغطى اطراف الصينية
باستخدام شوكة نقوم بثقب العجينة ثقوب صغيرة , توضع الجبنة الموتزريلا اولا , ثم يضاف الكاتشب بعد اضافة جميع التوابل اليه , يضاف باقي الجبن و الزيتون + الطماطم و الفلفل و تضرب بيضة واحدة و تضاف فوق جميع المكونات
يفرد النصف الاخر من العجين جيدا و يفرد فوق المكونات كطبقة خارجية و يغطى الاطراف , ندهن هذه الطبقة بالبيض
توضع في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة من 30 الى 40 دقية مع المتابعة
يفرم فصى الثوم جيدا و يضاف الى زيت الزيتون و القليل من الزعتر , و يتم دهن التارت فور خروجه من الفرن و يغطى لمدة 10 دقائق حتى تمتزج جميع المكونات
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاته
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة العسل الأسود
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الجبن المشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.