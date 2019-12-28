تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الجبن المشكلة

المقادير

8 x قطعة جبنة كيرى

3 x كوب لبن كامل الدسم (دافي)

2 x كوب دقيق

2 x عدد فص ثوم

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة

1 x كوب جبنة موزريلا

1 x كوب جبنة كريمي (يفضل بريزيدن)

1 x معلقة صغيرة كمون (أو حسب الرغبة)

1 x عدد فلفل أخضر حلو (مقطع)

1 x كوب زيت عباد شمس (دافي)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x رشة زعتر (أو حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x عدد طماطم (مقطعة)

1 x كيلو زيتون اسود

الطريقة:

في العجان نضع الدقيق ثم الزيت اللبن +الملح + السكر , و نقوم بالعجن حتى الحصول على عجينة ناعمة متماسكة , لو مازالت العجينة طرية يمكن اضافة القليل من الدقيق لحين الحصول على القوام المطلوب

توضع العجينة في طبق و تغطى , تترك جانبا لمدة 30 دقيقة لترتاح

تقسم العجينة الى نصفين

يفرد النصف الاول جيدا و يوضع في صينية تارت متوسطة الحجم و تكون مغطاه بطبقة من الزيت و الدقيق لتجنب الاتزاق , تفرد جيدا و تغطى اطراف الصينية

باستخدام شوكة نقوم بثقب العجينة ثقوب صغيرة , توضع الجبنة الموتزريلا اولا , ثم يضاف الكاتشب بعد اضافة جميع التوابل اليه , يضاف باقي الجبن و الزيتون + الطماطم و الفلفل و تضرب بيضة واحدة و تضاف فوق جميع المكونات

يفرد النصف الاخر من العجين جيدا و يفرد فوق المكونات كطبقة خارجية و يغطى الاطراف , ندهن هذه الطبقة بالبيض

توضع في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة من 30 الى 40 دقية مع المتابعة

يفرم فصى الثوم جيدا و يضاف الى زيت الزيتون و القليل من الزعتر , و يتم دهن التارت فور خروجه من الفرن و يغطى لمدة 10 دقائق حتى تمتزج جميع المكونات

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