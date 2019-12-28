تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البتى فور

القاهرة - لايف ستايل المقادير 8 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة كاكاو (خام)

1 x كيلو دقيق

1 x كيس فانيليا

1 x كيس باكينج بودر

¾ x كيلو زبدة

¼ x كيلو سكر بودرة الطريقة: فى بولة كبيرة هنضرب الزبدة كويس أوى بمضرب كهربائى مع إضافة السكر بالتدريج

فى بولة تانية هنضرب البيض مع الفانيليا كويس جدا وبعدين هنضيفهم للخليط السابق ونقلبهم كويس

هنقلب الدقيق مع الباكينج بودر كويس والأفضل ننخلهم

هنقسم خليط البيض والزبدة نصفين وهنقسم الدقيق نصفين

هناخد نصف كمية الدقيق ونضيفها بالتدريج لنصف كمية خليط الزبدة والبيض ونعجنهم كويس لحد ما قوام العجينة يتماسك.

أما النصف الباقى من الدقيق هنضيف عليه بودرة الكاكاو ونقلبهم كويس وبعدين نضيفهم بالتدريج لباقى كمية خليط الزبدة والبيض ونعجنهم لحد ما العجينة تتماسك.

بعد كده هنستخدم قمع بطرف مشرشر ونشكل كل العجين على شكل وردات

هندخل وردات البتى فور الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

بعد كده باستخدام المربى هنلصق واحدة من قطع البتى فور الأبيض مع واحدة من قطع البتى فور بالكاكاو وممكن كمان نزينهم بصوص الشيكولاته وجوز الهند المبشور.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: طريقه اعاده وتحضير مشروب الشوكولاتة الساخنة بالفانيليا طريقة إعداد وتحضير مشروب الكاكاو الساخن بالقرفة

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