تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريمة الزبدة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 230 x جرام زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

2 x عدد بيضة (كبيرة)

2 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب سكر (كاستر ناعم) الطريقة: في وعاء نضع البيض والسكر ونقلب بواسطة معلقة خشبية او اسباتيولا لمدة دقيقتين.

على حمام مائي على النار نضع خليط البيض والسكر ونقلب جيدا وباستخدام ترمومتر نقيس درجة الحرارة ونرفع البيض عندما تصل درجة الحرارة إلى 80 درجة مئوية.

نرفع البيض من على النار ونقوم بخفقه لمدة خمس الى 8 دقائق بواسطة مضرب كهربائي حتى يتضاعف الحجم ويصبح لونه اصفر فاتح ونضيف الفانيلا ونخلطها جيدا.

في وعاء اخر نقوم بتقليب الزبدة بواسطة معلقة خشبية حتى تصبح ناعمة ونضيف خليط البيض الى الزبدة ونقلب بمعلقة سباتيولا من أسفل إلى أعلى حتى يمتزج الخليط جيدا، كريمة الزبدة جاهزة الآن للاستخدام.

تحفظ كريمة الزبدة لمدة 3 أيام في الثلاجة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالموز وزبدة الفول السوداني

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