المقادير 1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x معلقة صغيرة أوراق ريحان

1 x كوب لبن كامل الدسم

¾ x كيلو مكرونة

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب جبن بارميزان مبشور

¼ x كوب جبنة شيدر

¼ x كوب جبنة رومي (مبشور) الطريقة: نقوم بخلط الزبد مع الدقيق على النار ثم نضيف اللبن و أنواع الجبن مع التقليب المستمر حتى تسيح ثم نضيف أوراق الريحان ثم المكرونة و تقدم بالهنا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بالحمص طريقة إعداد وتحضير الطماطم المحشية بالجبن والريحان للرجيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بخلطة الجبن الشهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.