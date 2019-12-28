تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة القرنبيط

المقادير

2 x كوب مرق الدجاج

2 x عدد بصلة

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x عدد قرنبيط (مقطعة)

½ x كوب جبنة بارميزان (مبشورة)

¼ x كوب جبنة شيدر

¼ x كوب زيتون

الطريقة:

هنشوح القرنبيط في الزبدة مع البصل والثوم وقليل من الملح والفلفل والقرفة .

و بعدين هنضع القرنبيط في الكبة مع مرقة الدجاج وقليل من البصل والثوم المشوحين .

و بعدين هنسخن اللبن والكريمة اللباني في وعاء آخر على النار مع قليل من الثوم ثم نضيف له الجبن البارميزان والشيدر و نخلطهم جيدا .

وأخيرا هنضيف له القرنبيط و نسيب الشوربة على النار حتى تتماسك.

هنزينها ببعض القرنبيط والبصل والزيتون و نقدمها ساخنة .

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