تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة القرنبيط

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x كوب مرق الدجاج
2 x عدد بصلة
1 x كوب لبن كامل الدسم
1 x معلقة كبيرة زبدة
1 x كوب كريمة لبّاني
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 x معلقة صغيرة قرفة
1 x عدد قرنبيط (مقطعة)
½ x كوب جبنة بارميزان (مبشورة)
¼ x كوب جبنة شيدر
¼ x كوب زيتون
الطريقة:
هنشوح القرنبيط في الزبدة مع البصل والثوم وقليل من الملح والفلفل والقرفة .
و بعدين هنضع القرنبيط في الكبة مع مرقة الدجاج وقليل من البصل والثوم المشوحين .
و بعدين هنسخن اللبن والكريمة اللباني في وعاء آخر على النار مع قليل من الثوم ثم نضيف له الجبن البارميزان والشيدر و نخلطهم جيدا .
وأخيرا هنضيف له القرنبيط و نسيب الشوربة على النار حتى تتماسك.
هنزينها ببعض القرنبيط والبصل والزيتون و نقدمها ساخنة .
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