تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانية بالمستردة و المشروم

المقادير

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة مستردة

2 x عدد حزمة بقدونس

1 x عدد بصلة مفرومة

½ x كيلو مشروم

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (بانية)

الطريقة:

هنسخن الزيت ثم نضيف اليه البصل ويقلب جيداً لمدة 5 دقائق.

بعدين نضيف الدجاج إلى البصل ويقلب جيداً حتى يصبح لونة بنياً.

بعد كده نضيف البقدونس و المشروم لخليط الدجاج وتترك المكونات لمدة دقيقتين على النار.

بعدين نقوم بتغطية وعاء الطهي ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

بعد كده نضيف المستردة ونقلبّ جيداً مع خليط الدجاج والمشروم.

بعدين نرفع الخليط عن النار ويسكب في طبق التقديم.

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