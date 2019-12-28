تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البانية بالمستردة و المشروم

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x معلقة كبيرة زيت زيتون
2 x معلقة كبيرة مستردة
2 x عدد حزمة بقدونس
1 x عدد بصلة مفرومة
½ x كيلو مشروم
½ x كيلو صدور دجاج مخلية (بانية)
الطريقة:
هنسخن الزيت ثم نضيف اليه البصل ويقلب جيداً لمدة 5 دقائق.
بعدين نضيف الدجاج إلى البصل ويقلب جيداً حتى يصبح لونة بنياً.
بعد كده نضيف البقدونس و المشروم لخليط الدجاج وتترك المكونات لمدة دقيقتين على النار.
بعدين نقوم بتغطية وعاء الطهي ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
بعد كده نضيف المستردة ونقلبّ جيداً مع خليط الدجاج والمشروم.
بعدين نرفع الخليط عن النار ويسكب في طبق التقديم.
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