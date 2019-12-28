تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المستردة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 60 x جرام خردل

50 x جرام خل

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة بابريكا الطريقة: نقوم بنقع حبوب الخردل فى برطمان زجاجي فارغ سعته 370 جرام وسوف يمتلئ ربعه ثم نملأه بالماء لآخره ونغطيه ونتركه في المطبخ لمدة 6 ساعات.

نقوم بتصفية الخردل فى مصفاة صغيرة للتخلص من ماء النقع ونشطفه أكثر من مرة ونصفيه تماما من الماء.

نقوم بوضع حبوب الخردل فى الخلاط او الكبة مع اضافة الخل والماء والملح والكركم والبابريكا ونقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على مستردة قوامها طرى لكن متماسك.

نقوم بصب المستردة فى برطمان زجاجي فارغ ونحفظه فى الثلاجة ويكون جاهز للاستخدام في اليوم التالي وبالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس بالخردل

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