تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج على الطريقة اللبنانية

المقادير 6 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب طماطم (مقطعة)

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x كوب عصير ليمون

1 x عدد دجاجة كاملة (مقطة على 6 قطع)

1 x كيلو بطاطس (مقطعة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة) الطريقة: فى صينية بايركس نخلط جميع المقادير.

ثم تغطى الصينية بورق الفويل وتوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ساعة.

ثم نرفع ورق الفويل ونضع الصينية ثانيا فى الفرن وتترك حتى تتحمر وتأخذ لون ذهبى شهى بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بطاطس محشية بالدجاج والجبنة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سباجيتي بالباذنجان والطماطم

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