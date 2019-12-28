تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج على الطريقة الهندية

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت ذرة

3 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x عدد بصلة (كبيرة مقطعة شرائح)

1 x معلقة صغيرة كارى أصفر

1 x عدد دجاجة كاملة (كبيرة مقطعة ل 8 قطع)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (حسب الرغبة)

1 x معلقة كبيرة جنزبيل (مبشور) الطريقة: نحضر طاسة غويطة ونسخن الزيت قليلاً ونضع البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم والجزنبيل.

ثم نضيف الدجاج والكاري ويتركوا على النار حتى يتحمروا.

ثم نضيف الماء ويترك الخليط حتى يغلي، ثم نضيف الملح والفلفل ويتركوا على نار هادئة حتى يسمك الصوص وينضج الدجاج، ثم تقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بط بالكارى

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