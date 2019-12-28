شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الصراحة.. 4 سمات شخصية تنفّر الآخرين منك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قد تتمتع شخصيتك بالعديد من الصفات الإيجابية، وقد تكون شخصا مرحا وربما ذكيًا وذا مظهر جيد، لكن رغم ذلك يمكن أن تشعر بأن أحدهم يبتعد عنك أو قد تكون غير مرغوب في وسط ما، وربما لا تشعر بأن صفة ما في أسلوبك مبالغ بها أو غير محببة على عكس شعورك.

موقع «brightside» قدم عدة أسباب قد تخيف الأشخاص المحيطين بك وتجعلهم يتجنبون التعامل معك، نستعرضها في التقرير التالي:

الصراحة الزائدة

الصدق شيء محبب ومن الخصائص التي تجعلك شخصية مميزة، لكن انتبه إذا كانت تلقائيتك تتحد مع صراحتك، فقد يدفعك ذلك لقول الحقائق القاسية لشخص ما، الأمر الذي يجعله يتجنب الحديث معك في المرات التالية، لذلك فكر لبضع ثوانٍ قبل أن تبلغ أحدهم بشيء قاسٍ.

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التزام الحديث الجاد دائمًا

إذا كنت لا تحب التطرق للحديث مع أصدقائك عن كيف كان يومهم أو عن حالة الطقس أو الهوايات المفضلة وتتعامل مع الدردشة التقليدية باعتبارها شيئًا مملًا أو بلا معنى، فهذا أيضًا قد يجعل الناس لا يفضلون التحدث إليك، لذلك كن ودودًا بعض الشيء.

انفعالك الزائد عند التعامل مع شخص جاهل

إذا كنت كثير الاطلاع وتحب تعلم شيء عن كل شيء، فعليك تفهم أن ليس الجميع كذلك، لذا عندما يصدر أحدهم حكمًا على شيء ما عن غير معرفة أو يتحدث عن موضوع معين بشكل سطحي، حاول ألا تفقد أعصابك وتعامل مع الأمر بسلاسة.

لا تستطيع سماع الشكوى

إذا كنت شخصًا عمليًا تفضل أن يتعامل الناس مع مشاكلهم بطريقة عملية من خلال محاولة إيجاد حلول لها بدلًا من الشكوى أو الشعور بالأسف، ويبدو عليك علامات الضيق إذا تحدث إليك صديقك عن شيء ما يزعجه أو تستمع له دون اهتمام، فهذا قد يعطيهم شعورًا بأنك شخص بلا مشاعر.