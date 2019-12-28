تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة جزر بالثوم

القاهرة - لايف ستايل المقادير 500 x جرام جزر

4 x عدد فص ثوم (مفروم)

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 ½ x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

½ x كوب عصير ليمون

¼ x كوب بقدونس طازج (مفروم)

¼ x كوب كزبرة خضراء (مفرومة) الطريقة: يتم تقشير الجزر وتقطيعة وسلقة لمدة 30 دقيقة.

ثم نقوم بخلط الكزبرة والبقدونس والثوم ونتركهم جانباً.

نحضر طاسة ونضع الزيت ليسخن و نقوم بوضع خليط الثوم والبقدونس والكزبرة ونضيف عليهم الكمون والملح ونقلب لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضيف الجزر على الخليط في الطاسة ونستمر في التقليب حتى يختلطوا جيداً، ثم نضيف الليمون ونقلب لمدة 3 دقائق، ثم يرفع ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الجزر المشوى تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الجمبري بالثوم والكزبرة

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