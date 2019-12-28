تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفشة

المقادير

2 x عدد زيت عباد شمس

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)

1 x عدد فشة

1 x عدد بصل (شرائح)

1 x رشة كزبرة جافة مطحونة

1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

في طبق كبير يتم خلط الفشة المسلوقة المقطعة و البصل الشرائح و نضع عليهم ملح و فلفل.

يتم تسخين الزيت جيدا و نضع الفشة والبصل في الزيت ونغطيها.

نقوم برش البقدونس المفروم في صينية التقديم و نطلع الفشة المحمرة عليها و نرش فوقهم الكزبرة ناشفة وتزين بالطماطم المقطعة شرائح وبالهنا والشفا.

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