تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفشة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 x عدد زيت عباد شمس
1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد طماطم (مقطعة شرائح)
1 x عدد فشة
1 x عدد بصل (شرائح)
1 x رشة كزبرة جافة مطحونة
1 x حزمة بقدونس طازج (مفروم)
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
الطريقة:
في طبق كبير يتم خلط الفشة المسلوقة المقطعة و البصل الشرائح و نضع عليهم ملح و فلفل.
يتم تسخين الزيت جيدا و نضع الفشة والبصل في الزيت ونغطيها.
نقوم برش البقدونس المفروم في صينية التقديم و نطلع الفشة المحمرة عليها و نرش فوقهم الكزبرة ناشفة وتزين بالطماطم المقطعة شرائح وبالهنا والشفا.
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