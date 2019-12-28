تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صلصة كاتالينا

القاهرة - لايف ستايل المقادير 6 x معلقة صغيرة خل

3 x معلقة صغيرة بابريكا

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة ورشستر صوص

½ x كوب زيت الكانولا (بالإمكان إستخدام أي نوع زيت)

1 x عدد بصلة (مقطعة)

¼ x كوب كاتشب الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات عدا الزيت والملح والفلفل.

يتم تشغيل الخلاط على سرعة عالية لمدة ثلاث دقائق أو لحين ان يصبح المزيج ناعم.

يتم تهدئة سرعة الخلاط قليلا ونعمل على إضافة الزيت ببطء حتى يمتزج الخليط ويتجانس.

نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة ونضع الصلصة فى برطمان معقم ويحفظ فى الثلاجة لحين الإستخدام. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز طريقة إعداد وتحضير طاجن كاليماري ببيوريه الطماطم

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