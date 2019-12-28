شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفرق بين السعال بسبب التهاب الشعب الهوائية وبين الالتهاب الرئوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكحة أو السعال من الأشياء المزعجة التى يعانى منها الجميع، فإذا كنت تعانى من السعال لعدة أيام ولا تستطيع النوم بسبب الكحة، ولا تستطيع التفرقة بين نزلات البرد أو التهاب فى الشعب الهوائية .. هذا ما نعرف إجابته فى السطورالتالية وفقاً للموقع الأمريكى "كلايفند كلينيك".

أعراض التهاب الشعب الهوائية

وبحسب ما ذكر الموقع فإن السعال والتعب وضيق شديد في الصدر.. أعراض يمكن أن يسببها التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو مجرد نزلة برد بسيطة.

الشيء الوحيد الذي يميز التهاب الشعب الهوائية هو بقائه لفترة طويلة، حيث يستمرالسعال لفترة طويلة بعد أن تبدأ في الشعور بالتحسن.

والقصبات الهوائية هي الشعب الهوائية الكبيرة التي تمتد إلى أسفل الصدر، حيث يتم تغطيتها بالرئتين.

يحدث التهاب الشعب الهوائية الحاد عندما تصاب الشعب الهوائية بالعدوى (في أغلب الأحيان بواسطة فيروس). تصنع الشعب الهوائية المخاط في محاولة لطرد الفيروسات وهذا المخاط يسبب السعال.

حتى بعد اختفاء الفيروس، تبقى بطانة القصبات الهوائية متهيجة وملتهبة، حتى لو كان السعال ما زال موجوداً.

وقال طبيب الأسرة دونالد فورد: "أنت لست مريضًا، ولكن لديك هذه الأنسجة الخام والمكشوفة في الشعب الهوائية التي تتفاعل فعليًا، والهواء البارد أو حتى مجرد التنفس العميق يمكن أن يسبب نوبة السعال".

الفرق بين التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي؟

نظرًا لأن التهاب الشعب الهوائية دائمًا ما يكون دائمًا فيروسيًا، فإن المضادات الحيوية لن تساعدك على التحسن.

يمكن للأطباء وصف مثبطات السعال أو الأدوية الأخرى لمساعدتك في التعامل مع الأعراض.

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يمكنهم أيضًا استبعاد الأمراض الأكثر خطورة ، مثل الالتهاب الرئوي.

وأوضح الدكتور فورد أن الالتهاب الرئوي هو التهاب يحدث في عمق الرئتين، وليس في القصبات الهوائية.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الوقت قد حان لزيارة الطبيب؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة:

-هل لدي ارتفاع في درجة الحرارة؟ يمكن أن يتسبب التهاب الشعب الهوائية في ارتفاع درجة حرارتك بدرجة أو درجتين ، لكن من المرجح أن تكون الحمى المكونة من ثلاثة أرقام هي الالتهاب الرئوي، إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ، فلا تؤجل زيارة الطبيب.

-هل أواجه صعوبة في التنفس؟ هذا يمكن أن يشير إلى التهاب رئوي، وهو أمر لا يمكن التخلص منه. إذا كنت تشعر بأنك لا تستطيع التنفس، فإن الفحص الطبي أمر سليم.

قال الدكتورفورد إن معظم نزلات البرد تتلاشى خلال 7 إلى 10 أيام، إذا لم تكن تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو صعوبة في التنفس، فلا بأس في الانتظار لمعرفة ما إذا كان سعالك يزول من تلقاء نفسه أم لا، ولكن إذا كنت لا تزال تسعل بعد 10 أيام اذهب للطبيب.

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وإذا كنت تواجه مشكلة في النوم ، ولا تشعر بالتحسن، أوتشعر بالقلق حيال السعال، أذهب للطبيب أيضا .