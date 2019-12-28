شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط..هرمونات الذكورة والعوامل الوراثية وراء تساقط شعر الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعر يمكن أن يتساقط لأسباب كثيرة مختلفة، يمكن أن يتراوح تساقط الشعر من الترقق المعتدل إلى الصلع الكلي، طبيا ، ويقع تساقط الشعر في عدة فئات، بما في ذلك التساقط الكربى و يحدث هذا الشكل الشائع من تساقط الشعربعد شهرين إلى ثلاثة أشهرمن الإجهاد الشديد في الجسم ، مثل المرض الذي طال أمده أوالجراحة الكبرى أوالعدوى الخطيرة.

ووفقا لموقع Harvard health يمكن أن يحدث ذلك أيضًا بعد حدوث تغيير مفاجئ في مستويات الهرمونات، وخاصة عند النساء بعد الولادة، تسقط كميات معتدلة من الشعر من جميع أجزاء فروة الرأس، ويمكن ملاحظة ذلك على وسادة أو في الحوض أوعلى فرشاة شعر، في حين أن الشعرفي بعض أجزاء فروة الرأس قد يبدو أرق، فمن النادر رؤية بقع صلعاء كبيرة.

من الأسباب الأخرى وراء تساقط الشعر هى الآثارالجانبية للعقاقير، حيث يمكن أن يكون تساقط الشعر من الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل المستخدمة في العلاج الكيميائي للسرطان تسبب عادة تساقط شعر مفاجئ يؤثر على الرأس بأكمله.

أعراض مرض طبي

يمكن أن يكون تساقط الشعر أحد أعراض المرض الطبي، مثل الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة) ، الزهري، اضطراب الغدة الدرقية (مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاط الغدة الدرقية) اختلال هرمونات، وخاصة نقص البروتين والحديد والزنك أو البيوتين، هذه العيوب هي الأكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يتناولون أنظمة غذائية مقيدة والنساء اللائي لديهن تدفق حيضي شديد.

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التهاب سعفة الشعر (العدوى الفطرية في فروة الرأس)

يحدث هذا الشكل من تساقط الشعر غيرالمحدود عندما تصيب أنواع معينة من الفطريات فروة الرأس. هذا يتسبب في انشقاق الشعرعلى سطح فروة الرأس وفروة الرأس لتقشرأو تصبح متقشرة. التهاب سعفة الشعر هو نوع شائع من تساقط الشعرغير المكتمل عند الأطفال.

داء الثعلبة

هو مرض مناعي ذاتي يسبب تساقط الشعر في بقع صغيرة أو أكثر، سبب هذه الحالة غير معروف ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية الأخرى، عندما تتسبب نفس العملية في تساقط الشعر بالكامل من فروة الرأس، يُعرف باسم الحاصة الكلية.

تساقط شعر نتيجة كثرة تعرضه للحرارة الشديدة

تساقط الشعرالناتج عن الصدمة يحدث هذا النوع من تساقط الشعر بسبب أساليب تصفيف الشعر التي تسحب الشعر (التضفير الضيق أو التعرق) أو تعرض الشعر للحرارة الشديدة والتواء (الحديد الشباك أو البكرات الساخنة) أو تلف الشعر بمواد كيميائية قوية (التبييض ، تلوين الشعر ، موجات دائمة). بالإضافة إلى ذلك ، يعاني بعض الأشخاص من اضطراب نفسي غير شائع (trichotillomania) حيث يمكن أن يؤدي الشد والإلتواء في الشعرإلى ظهور بقع صلعاء.

الصلع الوراثي

هو النمط الوراثي أو تساقط الشعر عند الرجال ، قد يتبع تساقط الشعر النمط الذكوري النموذجي (تراجع خط الشعر الأمامي أو ترقق الشعر في الجزء العلوي من الرأس)، هذا هو أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا، ويمكن أن يبدأ في أي وقت في حياة الرجل، حتى خلال سنوات المراهقة، عادة ما يكون سبب تفاعل ثلاثة عوامل: ميل وراثي نحو الصلع، هرمونات الذكورة وزيادة العمر، العديد من النساء سوف يصبن بدرجة ما من الصلع الأنثوي، يحدث التخفيف عند النساء فوق الجزء العلوي أو تاج فروة الرأس بالكامل، مما يؤدي إلى تجنب مقدمة فروة الرأس.