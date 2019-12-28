شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..ارتفاع البروتين الدهني (A) يكشف خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيس اختبار البروتين الدهني (A) مستوى هذا البروتين في دمك، والبروتينات الدهنية هي مواد مصنوعة من البروتين والدهون التي تحمل الكوليسترول في الدم، وهناك نوعان رئيسيان من الكوليسترول:البروتين الدهني عالي الكثافة HDL) ، أوالكوليسترول "الجيد"، والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، أوالكوليسترول "الضار"، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل البروتين الدهنى (A) واستخداماته، وفقاً لموقع "Medlineplus".

البروتين الدهني (A) هو نوع من الكوليسترول الضار قد يعني ارتفاع مستوى البروتين الدهني (A) أنك في خطر الإصابة بأمراض القلب.

استخدامات تحليل البروتين الدهنى (A)

يتم استخدام اختبارالبروتين الدهني (A) للتحقق من خطر الإصابة بالجلطة أو السكتة القلبية أو أمراض القلب الأخرى، وهو ليس اختبار روتيني، وعادة ما يطلب فقط للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر معينة ، مثل التاريخ العائلي لأمراض القلب.

لماذا أحتاج إلى اختبار البروتين الدهني (A)؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان لديك:

-أمراض القلب، على الرغم من النتائج الطبيعية في اختبارات الدهون الأخرى.

-ارتفاع الكوليسترول في الدم، على الرغم من الحفاظ على نظام غذائي صحي.

-تاريخ عائلي لأمراض القلب، وخاصة أمراض القلب التي حدثت في سن مبكرة أو الوفيات المفاجئة من أمراض القلب.

نتائج تحليل البروتين الدهنى (A)

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قد يعني مستوى البروتين الدهني العالي (A) أنك معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ولا توجد علاجات محددة لخفض البروتين الدهني (A). يتم تحديد مستوى البروتين الدهني (A) بواسطة جيناتك ولا يتأثر بنمط حياتك أو بمعظم الأدوية، ولكن إذا أظهرت نتائج الاختبارمستوى عالٍ من البروتين الدهني (A) ، فقد يقدم طبيبك توصيات لتقليل عوامل الخطر الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. قد تشمل هذه الأدوية أوتغييرات نمط الحياة مثل:

-تناول نظام غذائي صحي.

-التحكم في الوزن.

-الاقلاع عن التدخين.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

-الحد من التوتر.

-خفض ضغط الدم.

-خفض الكوليسترول الضار.