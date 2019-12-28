شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي علاقة العمر بزيادة الوزن وعدم القدرة على إنقاصه؟.. الدكتورة دعاء سهيل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أكثر الأسئلة شيوعاً لمريض السمنة هو "كم تبلغ من العمر؟"، وهذا التساؤل يدفعنا لمعرفة مدى ارتباط العمر بزيادة الوزن. الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي مدى ارتباط العمر بزيادة الوزن.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ"الخليج 365" أن السؤال عن العمر من أهم الأسئلة التي نطرحها على المريض لأن كل عمر له طريقة خاصة في التعامل معه لإنقاص الوزن.



3 مؤشرات تدل على علاقة العمر بزيادة الوزن

وأشارت إلى أن المرأة بعد عمر الثلاثين تفقد القدرة على حرق 50 سعرا حراريا وبوصولها لعمر الأربعين تفقد القدرة على حرق 500 سعر حراري، وبعد عمر الأربعين يحدث لها انقطاع للدورة الشهرية مما يحدث اضطرابا في هرمون الاستروجين وهو الهرمون الأنثوي، فتزداد الخلايا الدهنية حول الخصر، وعندما تصل إلى الخمسين عاما فتزيد الأضعاف، لذا فمنذ عمر الثلاثين إلى الخمسين يتغير شكل المرأة تماماً.

وأكدت أنه مع التقدم في العمر بصفة عامة ساعات النوم تقل مما يؤدى إلى الشعور الزائد بالاتجاه نحو الطعام، لافتة إلى أنه ليس هناك مقاييس ثابتة لعلاقة العمر بإنقاص الوزن، فهناك أشخاص في عمر العشرين عاماً ولديهم مشكلة في الحرق بإصابتهم بكسل الغدة الدرقية أو أي مشكلة صحية أخرى، لذا السؤال عن العمر يعقبه دائما السؤال عن الحالة الصحية حتى يتم التعامل بشكل صحيح من مريض السمنة.



3 محتويات لكورس التخسيس لتصدي لمشاكل العمر

ولفتت الدكتورة دعاء سهيل إلى أنه سواء كان المريض في مقتبل العمر أو في عمر متقدم إذا كان الحرق لديه متضرر فيجب تناول كورس التخسيس المناسب لها وسيكون عبارة عن مجموعة من الحوارق، ويجب أن يحتوى الكورس على القهوة الخضراء، والشاي الأخضر، ونسبة عالية من الجرسينيا ونسبة عالية جدا من الراسبري (التوت البري)، كل هذا يخدم الحالة الصحية لها ويضاعف معدل الأيض والحرق داخل الجسم، ومن هنا ننجح في إنقاص الوزن لكبار السن او لصغار العمر الذين لديهم حرق متضرر.

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