شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن تنفيذ علاج جماعي للمقلعين عن التدخين بمستشفى النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​

اعلنت وزارة الصحة السعودية عن تنفيذ مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة ولأول مرة العلاج الجماعي للمقلعين عن التدخين والذي نظمه مركز الاقلاع عن التدخين بالمستشفى تحت شعار " تجربتي عن الاقلاع عن التدخين ، ويُعد العلاج الجماعي من أحدث أنواع العلاج بشكل جزئي والتي يقودها متخصصين من ذوي الخبرة.هذه الطريقة تعطي المعالج الفرصة لرؤية المدخن في إطار المجتمع الذي يعيش فيه، ويعطي جواً من المشاركة ويساعد على الخروج من قوقعة الذات من خلال التواصل مع الآخرين ،وسماع تجاربهم بعد الإقلاع عن التدخين علاوة على حصر المقلعين عن التدخين ودور العيادة .

ووفقا للموقع الرسمى لوزارة الصحة السعودية ، بلغ عدد المقلعين عن التدخين أكثر من (200) شخص منذ إنشاء العيادة أقل من سنة .

وتدخين السجائر يمكن أن يكون له العديد من الآثار الضارة على الجسم، وبعضها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكية، فإن تدخين السجائر يزيد من خطر الوفاة من جميع الأسباب، وليس فقط تلك المرتبطة باستخدام التبغ.

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ويؤثرتدخين السجائر على الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز التناسلي والجلد والعينين ، كما أنه يزيد من خطر العديد من أنواع السرطان المختلفة، وتشمل أخطر أضرار التدخين تلف الرئة.

يؤثر تدخين السجائر على صحة الرئة لأن الشخص يتنفس ليس فقط النيكوتين ولكن أيضًا في مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الإضافية.

كما أن السجائر هي المسؤولة عن زيادة كبيرة في خطر الاصابة بسرطان الرئة، وهذا الخطر أكبر بـ 25 مرة للرجال و 25.7 مرة للنساء.

وكشف تقرير مركز السيطرة على الأمراض أن ما يقرب من 9 من أصل 10 الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة ترتبط بالتدخين، وترتبط السجائر أيضًا بتطور انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.