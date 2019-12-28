شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من خطورة النظام الغذائي الدهني لـ«المسنين».. يسبب «العمى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر الأطباء عموماً من خطورة الوجبات الدسمة والنظام الغذائي الدهني بالنسبة للمسنين خاصة في حالة زيادة الكلويسترول في الدم.

وتوصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء، والأطعمة الدسمة، يمكن أن تسبب فقدان كبار السن البصر.

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ووجدت الدراسة أن الذين يتناولون وجبات غذائية غربية نموذجية، أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لفقدان البصر.

وقالت مؤلفة الدراسة آمي ميلن: “أظهرت الدراسة أن ما نأكله لا يؤثر على صحة القلب، والأوعية الدموية فحسب، ولكنه أيضاً مهم لصحة البصر”.

وشملت الدراسة حوالي 1300 مصاب بالضمور البقعي في العينين، وقال معظمهم إنهم اعتادوا على تناول وجبات دهنية ودسمة، في حياتهم.

ودرس العلماء مجموعة عشوائية من الأصحاء، وتبين أن الذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً يحتوي على مواد دهنية ودسمة مثل اللحوم الحمراء، والمعالجة، والسمن، والزبدة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والأطعمة المقلية، أكثر عرضة للضمور البقعي في العينين، في سن الشيخوخة.

يذكر أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر يتمثل في تلف جزء من العين يسمى البقعة، بسبب نمو رواسب في الأوعية الدموية في العين، وفق موقع “يو بي آي” الإلكتروني.