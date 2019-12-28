شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكي يعلن الحرب على إيران.. ماذا قال؟ (انفوجراف) والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 انفوجراف وزير الدفاع الأمريكي يعلن الحرب على إيران.. ماذا قال؟

مارك إسبر: Advertisements سنرد بقوة حاسمة إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا نسعى لتعزيز دفاعاتنا وتمكين شركائنا من الدفاع عن أنفسهم مساعي طهران تزايدت لزعزعة استقرار المنطقة إيران عطلت الشحن التجاري عبر مضيق هرمز وأسقطت طائرة أمريكية بدون طيار نشرنا 14 ألف من جنودنا بالمنطقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأمريكي يعلن الحرب على إيران.. ماذا قال؟ (انفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.