فوائد مذهلة تجبرك على تناول زيت الزيتون يومياً

السبت 28 ديسمبر 2019

الطبيعة صيدلية الإنسان الأولى، لجأ إليها طيلة القرون الماضية ووجد عندها الصحة والعافية، ومع تطور الحياة وأساليبها وما حققه العلم من قفزات قادت الإنسان إلى البعد عن الطبيعة نوعًا ما، زادت المشكلات والمتاعب، بينما ما زالت أمامنا الوسائل الطبيعية التي قد تغنينا عن كثير من المشكلات، ومنها زيت الزيتون.



يعد زيت الزيتون واحدا من أغنى المصادر الطبيعية وأكثرها احتواء على العديد من الفوائد الصحية، نوضح لك فوائد وأهمية شرب زيت الزيتون على الريق.

1- تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميًا، يساعد في تحسين صحة الإنسان ويعالج بعض مشاكل الصحة؛ وذلك لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة.

2- يساعد زيت الزيتون في تليين المعدة والتخلص من الإمساك، وذلك عن طريق تناول ملعقة واحدة على الريق مع ملعقة من عصير الليمون لزيادة تسريع عملية الهضم.

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3- يفيد تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق في القضاء على قرحة والتهاب المعدة، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، وإبقاء الجهاز الهضمي في حالة صحية جيدة، بما في ذلك التخلص من الغازات والانتفاخ.

4- يساهم بفعالية في حماية الكبد لمرضى فيروس سي، يمكن تناول كوب من عصير الجريب فروت مع ملعقة من زيت الزيتون صباحًا على الريق؛ حيث إن هذا يعمل على الحد من قدرة فيروس سي على الانتقال إلى الخلايا السليمة وتدميرها.

5- يساعد تناول زيت الزيتون على الريق في عملية التنحيف؛ حيث يمكن أن يستخدم زيت الزيتون على الريق للتخسيس عند اتباع ريجيم غذائي؛ حيث إنه يقلل من الشهية والجوع، وذلك بسبب غناه بحمض الأوليك، الذي يذهب مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة؛ حيث يتحول إلى هرمون "أوليو ليثانولاميد"، الذي يعمل بدوره على إعطاء الشعور بالشبع في المخ والحد من الشعور بالجوع.

6- تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا، يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية.