استخدامات لا تعلمينها لأعواد القطن

السبت 28 ديسمبر 2019

أعواد القطن من المنتجات المتوافرة في غرفة كل فتاة، ولكن لا يقتصر استخدامها فقط على تنظيف الأذن كما تظنين، فإن لها استعمالات أخرى عديدة تسهل عليك القيام بالكثير من المهام المتعلقة بالعناية بالبشرة ووضع المكياج، إليك أكثر من عشرة استخدامات لا تعرفينها لأعواد القطن.



1- يمكنك استخدام أعواد القطن كفرشاة مخصصة لوضع المكياج، فتستطيعين استعمالها في وضع ظل الجفون، كل ما عليك فعله هو غمس الفرشاة في عبوة ظل الجفون ثم تمريرها على الجفن ودمج اللون بالجلد جيدا للحصول على لوك سموكي للعين مثير وجذاب.

2- مثلما تستخدم أعواد القطن في وضع المكياج، يمكنك أيضا الاستعانة بها لإزالة زوائد مساحيق التجميل، بللي القطن من مزيل المكياج وقومي بإزالة الخطوط الملطخة على جفن العين وعمل التعديلات المناسبة على مكياجك.

3- لا تتخلصي من زوائد أحمر الشفاه بإصبعك كما تعتادين، فإنه هذا يزيد من فرصة تلطخ البشرة المحيطة بالشفاه، بدلا من ذلك مرري العود القطني حول حواف الشفاه لإزالة اللون الزائد دون أو يترك أثرا.

4- بالتأكيد تكرهين تسرب طلاء الأظافر للجلد المحيط بالأظافر! لعلاج هذا الأمر سريعا، استعيني بعود قطني وبلليه في مزيل طلاء الأظافر ثم ازيلي به زوائد طلاء الأظافر في أسرع وقت.

5- إذا كنت لا تستطيعين وضع عبوة ظل الجفون في حقيبة السهرة لكبر حجمها، فيمكنك غمس أعواد القطن في الألوان التي تريدينها ثم وضعها في كيس طعام بلاستيك بحيث يمكن طيه ووضعه في الحقيبة واستخدام الأعواد بعد ذلك في عمل التعديلات المناسبة على مكياجك في أى وقت.

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6- بدلا من استخدام فرشاة المكياج الرفيعة لملء فراغات الحاجب، ستفي الأعواد القطنية بالغرض وستساعدك على جعل حاجبيك يبدوان طبيعيان بشكل أكبر.

7- هل تعلمين أن الأعواد القطنية مفيدة في أغراض إزالة الشعر الزائد بالشمع، فيمكنك استخدامها في توزيع الشمع على الأجزاء الصغيرة في الجسم.

8- في حالة عدم توافر الوقت الكافي للذهاب إلى صالون التجميل لتهذيب شعيرات الحاجب وتقصيرها، فيمكنك غمس عود قطني في فازلين وتمريره على منطقة الحاجب بحيث يعمل على تهذيب الحواجب المشعثة.

9- لعلاج انتفاخ العيون بعد الاستيقاظ من النوم، ضعي أعواد قطنية في الفريزر طوال الليل ثم مرريها صباحا على الجفون لمدة عشر دقائق وستساعد على تخفيف الاحمرار و الانتفاخ.

10- إذا كنت تعانين من ظهور بثرة في وجهك، استخدمي العود القطني في وضع الكريم المعالج، فإن هذا سيجنبك تلطخ المنطقة المحيطة بالبثرة بالمستحضر من جانب، كما سيضمن عدم انتقال البكتريا الموجودة بها إلى يديك عند ملامستها مباشرة من جانب آخر.

11- ترغبين في أن يكون لجسدك رائحة طيبة تدوم طويلا؟ اغمري عود قطني في الزيت العطري المفضل لديك وامسحي به على مواضع النبض المختلفة في الجسم مثل معصم اليد والرقبة والمنطقة الخلفية للركبة.