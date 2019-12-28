أول صورة حية لهواتف Galaxy S11

السبت 28 ديسمبر 2019

نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر Ice Universe ما قال إنها صور حية لغطاء الشاشة الخاص بالجيل القادم من هواتف (جلاكسي إس 11) Galaxy S11 من شركة سامسونج.



وأظهرت الصورة الاختلاف في الأحجام بين الإصدارات الثلاثة المرتقبة للهاتف، وهي: (جلاكسي إس11)Galaxy S11، و(جلاكسي إس11إي) Galaxy S11e، و(جلاكسي إس11 بلس) Galaxy S11 Plus.

وكما هو متوقع، فإن (جلاكسي إس11) سيكون متوسط الحجم بين (جلاكسي إس11 بلس) الأكبر و(جلاكسي إس11 إي) الأصغر. مع الإشارة إلى أن التسريبات السابقة ذكرت أن (جلاكسي إس11) سيقدم شاشة بقياس 6.7 بوصات، في حين سيقدم (جلاكسي إس11 إي) شاشة بقياس 6.2 بوصات، أما (جلاكسي إس11 بلس) فسيقدم شاشة بقياس 6.9 بوصات، وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

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يُشار إلى أن قياسات هواتف (جلاكسي إس11) المرتقبة تختلف عن قياسات هواتف العام الحالي (جلاكسي إس10)، وذلك بالنظر إلى أن سامسونج تعتزم استخدام بطاريات أكبر حجما. كما يُشاع أن الشركة سوف تستخدم شاشات مختلفة تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

وتأتي هذه الصورة المسربة بالتزامن مع تقرير إخباري أفاد بأن شركة سامسونج ستعجل في الإعلان عن هواتف (جلاكسي إس11)، إلى جانب الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جلاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2.

ووفقا للتقرير، فإن سامسونج لن تعلن عن الهواتف –كما كان متوقعا– خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير/شباط 2020 بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكنها ستعقد حدثا في 11 فبراير/شباط المقبل في الولايات المتحدة.