فتاة تتزوج بأميركي مسن وتحاول سرقة مليون دولار من حسابه

تزوجت الفتاة الإسرائيلية في الولايات المتحدة من رجل أعمال أمريكي عجوز وحاولت بعد أشهر سرقة مليون دولار من حسابه.

وتفيد صحيفة Tampa Bay Times المحلية، بأنه في شهر أغسطس الماضي تزوجت المواطنة الإسرائيلية لين هيلينا هالفون (26 سنة) من رجل الأعمال الأمريكي ريتشارد رابوبورت (77 سنة). وفي يوم 7 نوفمبر الماضي جاءت إلى فرع بنك Amscot الأمريكي وطلبت صرف صك بقيمة مليون دولار، موضحة أن هذا المبلغ هدية من زوجها لشراء يخت. رفض العاملون في البنك صرف المبلغ وطلبوا حضور زوجها شخصيا إلى البنك، كشرط لصرف الصك.

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ولكن هالفون عادت في نفس اليوم لاحقا إلى البنك ومعها ثلاثة صكوك كل واحد منها بقيمة 333.3 ألف دولار.

وقد أثارت عودة المرأة شكوك العاملين في البنك فاتصلوا بالشرطة. التي بدورها تحدثت إلى رجل الأعمال، الذي أبلغهم أنه يريد التأكد من مصداقية زوجته الشابة وطلب منهم عدم فصلهما وترحيلها إلى وطنها.

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وقالت هالفون، خلال التحقيق إنها أرسلت الصكوك بقيمة 333.3 ألف دولار إلى أختها في إسرائيل. ولكن بعد أقل من أسبوعين صرف رجل مجهول في مصرف بولاية نيوجرسي صكين منها، ولكن بطلب من المحققين اضطر البنك إلى تجميد الصك الثالث.

ولم يتمكن رجال الشرطة التعرف على هوية الرجل الذي حصل على المبلغ، ولكن باعتقاد المحققين أنه متفق مع هالفون، لذلك اعتقلوها يوم 16 ديسمبر الجاري وهي في مطار تامب بولاية فلوريدا. ولاحقا اعترف زوجها أنه لم يوقع أي صك من هذه الصكوك، وأنه ضحية عملية احتيال مخطط لها مسبقا، ولا يزال التحقيق مستمرا.

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