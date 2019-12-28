ملكة جمال فرنسا تواجه تعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعى

تقدم المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء، وهي جمعية مناهضة للعنصرية في فرنسا، الجمعة، بشكوى إلى النيابة الفرنسية، بعد تعرض ملكة جمال فرنسا " كليمنس بوتينو" لتعليقات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعى، تعترض على اختيار شابة ذات بشرة سمراء، من جوادلوب، ملكة لجمال فرنسا 2020.

وأوضح المجلس في بيان، أن كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات عنصرية، خصوصا على "تويتر" منذ فوزها باللقب في 14 ديسمبر الجارى، بعد تتويجها فى حفل كبير في مرسيليا (جنوب فرنسا) لتخلف بذلك البولينيزية فايمالاما شافيس.

وقال جيسلان فيدو رئيس المجلس: "يجب معاقبة ناشري هذه التعليقات، فهي غير مقبولة"، كما انتقد منصة "فاروس" التي وضعتها الحكومة الفرنسية لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت، مضيفا :"لم يكن هناك أي رد فعل من السلطات أو الحكومة"، مشيرًا إلى عدم اتخاذ وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين المسؤولة عن مكافحة التمييز مارلين شيابا أي إجراء في هذا الصدد.

ولقيت الشابة ذات البشرة السمراء دعما كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من اللغات، رافضين للتمييز على أساس اللون، فقالت أحد التعليقات :" عندما نرى هذا الوجه الرائع ، أفهم الغيرة من ملكة جمال فرنسا 2020".

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وقالت بوتينو، بعد اختيارها من قبل مشاهدو محطة "تي أف 1"، وهى طالبة ماجستير فى تاريخ الفن بجامعة سوربون، والتي تبلغ من العمر 22 عامًا، خلال تتويجها إنها شغوفة بالفن ولا سيما الموسيقى والسينما وتحب السفر والموضة وعزف البيانو.

وردا على سؤال حول انتقادات الحركات النسوية لهذه المسابقة التي تعدها تمييزية وبالية، قالت إن المسابقة "تشجع الشابات على فعل ما يرغبن به وما يؤمن به. وتطبق المرأة المبادئ النسوية فى حياتها اليومية من خلال عملها وتأسيس عائلة".

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