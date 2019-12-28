دراسة جديدة تكشف ما يفعله الهاتف الذكي بـ"الصحة العقلية"

أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب دراسة أجرتها هيئة "سي إم آر" المختصة في بحوث واستشارات التقنية، فإن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئا إلى درجة أنهم لا يستطيعون العيش بدونها.

وقال 73% ممن جرى استجوابهم، إن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل أربعة أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

اقرا ايضاً:

دراسة تؤكد أن قلة النوم تجعلك أكثر غضبا

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق.

Advertisements

وأوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وفي السياق نفسه، قال 74% من المستجوبين إنهم أول ما يقومون به صباحا بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.

قد يهمك ايضاً:

تحذيرات علمية من الهوس بالهواتف الذكية وتسبُّبها في وباء "أيدي الآيفون"

الهواتف الذكية أحد أسباب ظهور حَب الشباب حول الذقن والخدين