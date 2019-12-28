شكرا لقرائتكم خبر عن النساء اللائي يتناولن الهرمونات البديلة أكثر عرضة للإصابة بالمغص الصفراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday، فإن النساء اللائي يعانين انقطاع الطمث والذين يتناولون الاستروجين (العلاج بالهرمونات البديلة) هم أكثرعرضة للإصابة بالحصى الصفراوية والمغص الصفراوي.

المغص الصفراوي هو وجع ثابت أو متقطع في الجزء العلوي من البطن ، وعادة ما يكون تحت الجانب الأيمن من القفص الصدري، يحدث ذلك عندما يحدث شيء ما يمنع التدفق الطبيعي للصفراء من المرارة، الصفراء هي سائل يساعد على هضم الدهون في ظل الظروف العادية، يتم تصنيع الصفراء في الكبد وتخزينها في المرارة عندما تأكل وجبة، يمرالصفراء من المرارة عبرالقناة الكيسية والقناة الصفراوية الشائعة في الأمعاء الدقيقة، حيث تختلط مع الطعام المهضوم جزئيًا.





فأن حصى في المرارة هي السبب الأكثر شيوعا للمغص الصفراوي، إذا كان الحصى يمنع أيًا من هذه القنوات ، فإن التدفق الطبيعي للصفراء في الأمعاء قد تعطل، تتقلص خلايا العضلات في القناة الصفراوية بقوة لمحاولة تحريك الحجر ، مسببة ألم المغص الصفراوي، تضيق القناة الصفراوية أو الورم يمكن أن يمنع تدفق الصفراء ويسبب المغص الصفراوي.

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أعراض المغص الصفراوي

الشخص المصاب بالمغص الصفراوي يشكو عادة من وجع أو شعور بالضغط في الجزء العلوي من البطن، يمكن أن يكون هذا الألم في وسط البطن العلوي أسفل عظمة الصدر مباشرة ، أو في الجزء العلوي الأيمن من البطن بالقرب من المرارة والكبد، في بعض الناس ، ينتشر ألم البطن باتجاه نصل الكتف الأيمن، كثير من الناس أيضا يعانون من الغثيان والقيء.

لأن أعراض المغص الصفراوي عادة ما يكون سببها طلب الجهاز الهضمي على الصفراء ، فهي شائعة بشكل خاص بعد الوجبات الدهنية، يمكن أن تحدث الأعراض أيضًا عندما يفطر الصائم فجأة ويأكل وجبة كبيرة جدًا.

نظرًا لأن المغص الصفراوي يرتبط عادة بالحصوات المرارية ، يمكن الوقاية منه عن طريق التحكم في عوامل الخطر للحصى المرارية، بعض عوامل الخطر هذه ، مثل الوراثة ، زيادة العمر والحمل ، بالإضافة إلى السمنة والنظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، وهى عوامل خطر يمكنك تعديلها من خلال أسلوب حياة صحي.