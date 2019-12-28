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شكرا لقرائتكم خبر عن واحد من الأسباب الرئيسية لسرطان البنكرياس.. تعرف عليه والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
التدخين بعد الأكل مباشرة هو واحد من الأسباب الرئيسية لسرطان البنكرياس، ويسبب كذلك التهاب المعدة، كما يحدث اضطراباً في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يتلف الكبد والمخ والأوعية الدموية للقلب.
فقد يلجأ بعض الناس إلى التدخين بعد الأكل للمحافظة على أوزانهم ورشاقتهم، لان التدخين المستمر والمنتظم يؤدّي إلى قتل شهية المدخن وشعوره بالشبع معظم الوقت. كما ان التدخين يحرق الكثير من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم فيمنع السمنة.
لكن ما لا يعرفه المدخنون هو أنّ التدخين لا يحرق السعرات الحرارية التي تسبّب السمنة فقط بل يحرق المفيدة منها أيضاً، والتي يحتاجها الجسم للقيام بعمله وتوفير الطاقة اللازمة لأعضائه وأنسجته للقيام بعملها، ويرفض الكثير منهم الإقلاع عن التدخين خوفاً من زيادة أوزانهم بعد ذلك.
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