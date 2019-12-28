استقرار سعر الدولار في السودان اليوم السبت!

السبت 28 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، خلال تعاملات السوق السوداء (غير الرسمية) عند 87 جنيها للدولار، كما بقي متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.



ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وأمس الجمعة، أقر مجلس الوزراء السوداني ميزانية البلاد لعام 2020، معلنا إلغاء تدريجيا لدعم البنزين والديزل والإبقاء على دعم غاز الطهي والكهرباء والقمح.

كما تعتزم الحكومة السودانية مضاعفة الأجور بنسبة 100%، وزيادة مخصصات التعليم والصحة.

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده.

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وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

وسجل سعر اليورو، وفق البنك المركزي السوداني، 49.90 جنيه للشراء مقابل 50.15 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.42 جنيه للشراء مقابل 58.71 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 96.57 جنيه، وسجل الإسترليني 113.30 جنيه.

بلغ متوسط سعر الريال السعودي وفق المركزي السوداني 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.29 جنيه للشراء مقابل 148.03 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 23.20 جنيه، والدرهم الإماراتي 23.83 جنيه، والدينار الكويتي 257.90 جنيه.