شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض لفقر الدم لا تعرفونها! والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019

الأنيميا أو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد يتميز بمستوى منخفض من الكريات الحمراء ناتج عن نقص الحديد. نصاب بفقر الدم عندما لا يتوفر للجسم كميات كافية من الحديد لإنتاج الهيموغلوبين، البروتين الضروري لنقل الأوكسجين في الدم.



من هم الأشخاص المعرضون للإصابة بفقر الدم ؟

كل الناس معرضون للإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، لكن بعض الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم للإصابة لأن طعامهم لا يحتوي على اللحم الأحمر، الذي يعتبر أحد المصادر الأكثر أهمية للحديد.

من جهة أخرى، الأشخاص الذين يتبرعون بالدم بشكل منتظم معرضين أكثر من غيرهم لفقدان مخزونهم من الحديد وللإصابة بفقر الدم. كما أن النساء معرضات بشكل خاص لهذا النوع من فقر الدم من جهة بسبب العادة الشهرية ( وفقدان الدم خلالها ) ومن جهة أخرى خلال الحمل، لأنهن يتشاركن الغذاء مع الجنين.

بحسب منظمة الصحة العالمية، النساء والأولاد هم الأكثر تعرضاً لفقر الدم (نقص الحديد). فهو يصيب في المعدل حوالى 20 % من النساء و 50 % من النساء الحوامل مقابل 3 % من الرجال فقط.

أعراض فقر الدم

عند كل نبضة قلب، يوزع القلب الدم في الدورة الدموية، جالباً الأوكسجين والمغذيات لكل الخلايا الموجودة في الجسم. لكن الأنيميا تؤثر بشكل سلبي على كل كمية الأوكسجين الموزعة في كل خلية. تتفاوت أعراض فقر الدم حسب درجة النقص في الحديد، فيمكن أن لا يلاحظها أحد أو أن تظهر على شكل تعب خفيف.

إليكم 10 أعراض لفقر الدم يجب أن لا تتجاهلوها أبداً :

1. شعور بالتعب أو الوهن قوي جداً

إذا كنتم تنامون أكثر من المعتاد أو تلاحظون انخفاضاً بالطاقة مصحوباً بضعف عضلي خلال فترة طويلة، فهذا يمكن أن يعني نقصاً في الحديد.

2. أوجاع الرأس، دوخة أو دوار ( خصوصاً عند الوقوف )

يهبط ضغط الدم عندما نقف. إذن إذا كانت كمية الأوكسجين محدودة، فمجرد الوقوف يمكن أن يعرقل وصول الأوكسجين إلى الدماغ. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أوجاع الرأس والدوخة وحتى أحياناً الإغماء.

3. ضيق التنفس المستمر

هل تلهثون عندما تصعدون الدرج ؟ قد يكون التعب الذي تشعرون به من أعراض فقر الدم.

4. الالتهابات المتكررة

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إذا كانت جروحكم تلتهب برغم العناية بها أو إذا كانت تستغرق الكثير من الوقت لتشفى، فقد يكمن السبب في مستوى الهيموغلوبين المنخفض.

5. الأيدي والأرجل الباردتان

تشير الأيدي والأرجل الباردة إلى اضطراب الدورة الدموية. إذا لاحظتم أن أصابع يديكم ورجليكم شديدة البرودة أو ان أظافركم مزرقة، فكروا بزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد.

6. الأظافر الطرية والمتكسرة

حالة أظافركم تخبركم الكثير عن النقص في غذائكم. الأظافر السليمة والصلبة تعكس أسلوب حياة سليماً وغذاءً متوازناً، بينما الأظافر المتكسرة تعكس النقص في الحديد الذي يسبب فقر الدم.

7. نبضات القلب السريعة

يمكن لفقر الدم أن يؤثر على نبضات القلب لأنه يدفع القلب للنبض بشكل أسرع كي يعطي كمية أكبر من الأوكسجين للخلايا.

8. الرغبة في أكل وجبات خفيفة بشكل مستمر

هل لديكم رغبة مستمرة في تناول وجبات خفيفة (سناك) وفي السكر ؟ هذه الشهية المفرطة يمكن أن تشير إلى نقص في الحديد !

9. عارض تململ الساقين

عارض تململ الساقين هو اضطراب ينعكس على شكل حاجة مستمرة للحركة، شعور بالتنميل وعدم راحة في الساقين وفي الردفين. هذا العارض يعتبر أيضاً أحد عوارض فقر الدم.

10. الآلام في الصدر

الألم الصدري ليس عارضاً نستخف به. فهو قد يكون أحد أعراض فقر الدم، كما قد يكون أيضاً أحد عوارض مشكلة في القلب.

إذا كنتم تشكون من آلام في الصدر، يجب أن تستشيروا طبيباً من أجل تشخيص دقيق.

كيف تتقون الإصابة بفقر الدم ؟

الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من فقر الدم هي باعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن لتجنب أي نقص غذائي. اختاروا نظاماً غذائياً غنياً بالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل اللحم. البيض، السمك، الخضار ذات الأوراق أو الحبوب الغنية بالحديد.

لا شيء يمنعكم من أخذ مكملات غذائية غنية بالحديد لتتجنبوا فقر الدم ولتعالجوه ( اطلبوا نصيحة طبيبكم المعالج قبل أن تبدأوا بتناول الحديد لأن الكمية الزائدة من الحديد في الجسم تشكل خطراً على الصحة ).