دراسة: لهذا يجب ان تنزعوا حشوات الاسنان !

السبت 28 ديسمبر 2019

أثبتت الدرسات الامريكية أن المادة المركبة والمستخدمة لحشوة الاسنان تكون خطر جدآ على الصحة وتسبب بعض الامراض كالزهايمر وتقلب المزاج الذى يصل للكأبة بسبب تركيبة هذه المادة، حيث ان كثير من الناس لديها تسوس فى أسنانهم ويصل الى العصب هذا الامر الذي يجعلهم يلجأون للطبيب لخلع أو لحشو الاسنان.



وتتكون هذه المادة من الاتي:-

- 50% مزيج من الفضة والنحاس والقصدير.

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- 50% الاخرى من الزئبق.

حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية من قبل في عام 1991 أن الزئبق يشكل خطراً كبيراً على صحة الانسان ،حيث قال الدكتور "Hal Huggins" وهو أحد كبراء الاطباء الذين شددوا على خطورة هذه المواد على الصحة وقال، "أنه عند مضغ الطعام ومروره على الزئبق تجعل جزيئات من الزئبق تنفصل وتدخل الى الجسم مع اللعاب وهي تتراكم وتؤدي الى أمراض كثيرة".

وقال الباحث الكيمائي "André Picot" أن الزئبق مادة سامة على جهاز المناعة والجهاز العصبي والهرموني، حيث تتركز وتتراكم هذه الجزيئات السامة في الدماغ وفي الغدد الصماء فتدمرها".