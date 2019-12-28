شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة النيلة لتبييض الجسم في 3 أسابيع! والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 يعتبر حلم تبييض البشرة من أكثر الأحلام التي تراود المرأة عموماً والعربية خصوصاً، وهي تسعى إلى العديد من الطرق والأساليب لتحقيق هذه الغاية، لذا إليك هذه الوصفة لتبييض الجسم في 3 أسابيع.

المكونات: - نصف ليتر حليب طازج - كوبين من ماء الورد Advertisements - علبة من الغسول الابيض المغربي يمكن إستبدالها بالنشا - صابونة دوف البيضاء اللون ملعقة من النيلة طريقة تحضير الوصفة: توضغ هذه الخلطة في البراد وتستعمل 3 مرات في الاسبوع اذ تصبح كالكريم تضعينه على جسمك قبل الخلود للنوم ثم تغسليه في الصباح.

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