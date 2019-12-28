شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد غير متوقعة لمضغ العلكة! والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019

يلجأ الكثيرون لمضغ العلكة للتخلص من رائحة الفم الكريهة أو تلبية الحاجة إلى تناول طعام حلو المذق خلال النهار أو لمجرد التسلية.



وعلى الرغم من الإفراط في مضغ العلكة يمكن أن يسبب الصداع النصفي وخاصة للمراهقين، إلا أن العديد من الدراسات ربطت بين العلكة من جهة، والعديد من الفوائد المدهشة من جهة أخرى.

وفيما يلي مجموعة من أهم الفوائد غير المتوقعة لمضغ العلكة :

1- تحسين عادات الطعام وإدارة الوزن

أظهرت دراسة أجريت في جامعة ولاية لويزيانا الأمريكية أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة بعد تناول وجبة الغداء أقل شهوة لتناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، كما أنهم أقل عرضة لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

2- تحسين الذاكرة والأداء الإدراكي

تشير الدراسات إلى أن مضغ العلكة يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة تتراوح بين 25 و 40%، وبالتالي زيادة كمية الأوكجسين التي تصل الدماغ، مما يزيد من فعالية عمليات المخ وتحسين الذاكرة والأداء المعرفي.

3- محاربة التوتر والقلق

يقول علماء النفس منذ زمن إن مضغ العلكة يساعد على تخفيف التوتر وإطلاق الطاقة العصبية، عن طريق الحد من هرمون الكورتيزول المسبب للإجهاد.

4- تحسين عمليات الهضم

على الرغم من أن مضغ العلكة لا يساعد بشكل مباشر على هضم الطعام، إلا أنها تلعب دوراً في تحفيز اللعاب في الفم، مما يساعد على مضغ الطعام وجعله أكثر سهولة للهضم، بالإضافة إلى تنشيط تدفق الأنزيمات المفيدة في الصفراء والكبد.

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5- التخفيف من الشعور بالحرقة

يخفف مضغ العلكة بعد تناول وجبات الطعام من الأحماض والأعراض المصاحبة للحرقة، وينصح بعدم مضغ العلكة قبل تناول الطعام.

6- منع تسوس الأسنان

من المعروف أن تنظيف الأسنان هو الطريقة الأفضل للحفاظ عليها، لكن استخدام الفرشاة ليس متاحاً في جميع الأوقات، لذلك يمكن استخدام العلكة الخالية من السكر كبديل جيد لتنظيف الأسنان.

7- التخفيف من جفاف الفم

يحفز مضغ العلكة إنتاج اللعاب بعشرة أضعاف عن المعدل الطبيعي، لذلك فهي تشكل حلاً مناسباً لجفاف الفم والتوتر المصاحب له.

8- محاربة أعراض البرد

تتوفر في الأسواق علكة بنكهة النعناع، تساعد على التخفيف من أعراض البرد كالبلغم والمخاط، بالطبع إلى جانب تناول الأدوية المناسبة.

9- تخفيف الاعتماد على المنبهات

إذا كنت ترغب بالإقلاع عن التدخين والعادات السلبية الأخرى، فيمكن أن تلعب العلكة دوراً كبيراً في ذلك، بالإضافة إلى أنها تساعد على التخفيف من تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الكافيين.

10- التخلص من الأغاني المزعجة

أظهرت دراسة مثيرة أن 90% من البشر يتعرضون لظاهرة تعرف "إيروورمز"، حيث يشرعون بدندنة أغنية طوال الوقت دون أن يتمكنوا من نسيانها، ويمكن الاستعانة بالعلكة للتخلص من هذه الظاهرة بفاعلية كبيرة.