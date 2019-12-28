هل تستخدم الهاتف المحمول في الظلام؟

السبت 28 ديسمبر 2019

كشفت دارسة طبية أن كثرة استخدام الهاتف المحمول في الظلام خاصة في تصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية يمثل خطراً صحياً كبيراً على سلامة العين، مما يعرض الإنسان إلى مخاطر فقدان البصر.



وشخص العلماء حالة شخص يبلغ من العمر 26 عاماً، ووجدوا إنفصال شبكية عينه بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول في الظلام، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالعمى في حال عدم علاجه على وجه السرعة، وفقاً لما ذكرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

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وقال العلماء إن حالات فقدان البصر آخذة في الارتفاع بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 و75 عاماً، والتي ارتبطت بالإفراط في استخدامهم الهاتف المحمول في الظلام.

وتعد شبكية العين من الأجزاء الأكثر حساسية للضوء، والتي توجه رسائلاً إلى خلايا المخ عبر العصب البصري، حيث عانى المرضى من ومضات مفاجئة في مرمى بصرهم، وهى علامة شائعة عن إنفصال الشبكية.